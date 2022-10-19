Обмежена свобода пересування і воєнний стан в окупованих областях: головне з виступу Путіна

Російський диктатор Владімір Путін запровадив воєнний стан у самопроголошених республіках "ДНР" і "ЛНР" та окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Він "почне діяти" з 20 жовтня 2022 року.

Про підписання відповідного указу Путні заявив на засіданні Ради безпеки у середу, 19 жовтня. Він сказав, що воєнний стан на окупованих територіях оформлять в рамках російського законодавства.

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Путін закликає провести "мобілізаційні заходи" на окупованих територіях

Диктатор закликає випускати більше продукції потреб для потреб так званої "спецоперації", підвищити стійкість економіки, забезпечити антитерористичну безпеку.

Також він ввів середній рівень реагування в тимчасово окупованому Криму (Севастополь) та прикордонних з Україною Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській і Ростовській областях.

Михаїла Мішустіна він призначив очільником спеціальної координаційної ради. Путні обіцяє виплачувати мобілізованим 195 тисяч на місяць.

У межах цього режиму найвищі посадові особи зазначених територій мають також "тимчасово відселити жителів у безпечні райони". "Евакуація жителів" тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Запорізької області не планується, винятком стане Херсонська область.

Путін оголосив про воєнний стан на окупованих територіях: головне

Раніше Путін незаконно оголосив про анексію окупованих територій. Псевдореферендуми не визнав ніхто у світі, окрім КНДР.

19 жовтня він підписав указ про так званий воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України.

Воєнний стан передбачає низку заборон у регіонах.

Зауважимо, що запровадження воєнного стану на окупованих територіях погіршує ситуацію в Росії та окупаційній армії. Тепер загарбницька влада зможе мобілізувати будь-кого і в країні-агресорці почнеться ще більша паніка.

Однак радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що це рішення для України нічого не змінює.

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