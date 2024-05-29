Путін мріє про "майдан-навпаки" в Україні

Дискутувати з Путіним на юридичні теми – марна справа. Тим більше марна справа – вести дискусію щодо норм Конституції України з найбільшим у світі її порушником.

Розбіжності у заявах Путіна

Адже дуже дивно, коли він якісь статті читає, але вперто не помічає статтю 133 "До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська області та Севастополь."

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Тут читаємо – тут не читаємо? Власне, досить виконати Конституцію України, і війна завершиться. А там і вибори можна буде провести.

Але повторюсь – це все не про право. Володимир Зеленський, на думку Владіміра Путіна, "став нелегітимним"? Тобто до того був легітимний, а Путін посилав захоплювати Київ і "валити" повністю легітимну українську владу, усвідомлюючи її легітимність?

А як же теза, що "після 2014 року в Україні був переворот і влада нелегітимна", яку Путін радісно згодовував своїм прихильникам? І саме через "нелегітимність" він почав 2014 року війну. А тепер виявляється, що влада в Україні була легітимна?

Чому Путін особисто говорить про "нелегітимність" Зеленського

Тому не треба занурюватися у ці помиї. Головне тут інше. Я довго думав, чому Путін так відверто особисто почав озвучувати тези про "нелегітимність"? Це ж найгірший спосіб поширити ці думки в Україні, де вони тепер міцно будуть асоціюватися з російськими агресорами та їхнім вождем.

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А потім зрозумів. Він не до народу звертається. Для нього ніяких народів не існує. Є плебс, "чернь", який не відіграє жодної ролі. Бо у Путіна самого у державі лише плебс та "чернь", і він не може уявити, що десь не так.

Він звертається до української "еліти", і її парламентської частини. Мовляв, влаштовуйте переворот, захоплюйте владу, і ми з вами домовимося – я вам щедро віддячу. Вже потім можна буде загнати народ у стійло, бо Путін свято вірить у таку можливість.

Взагалі російський керманич давно і міцно зациклений на українському Майдані (як він сам його розуміє), і дуже сильно хоче влаштувати "майдан навпаки". Путін хоче у такий спосіб "відіграти все назад", хоча виходить він з абсолютно неправильного розуміння природи Майдану як такого.

Для кремлівського вождя Майдан – це суто змова та заколот еліт, підбурюваних "колективним Заходом". Відповідно, "майдан навпаки" – це така сама змова, але в його власних інтересах.

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Тому він і говорить про "нелегітимність" та "нову українську владу" особисто. Він хоче послати сигнал тим українським політикам, які хотіли б вступити з ним у торги, адже він сам стоїть за цим процесом і може гарантувати всебічну вдячність.

Росіяни досі нас не зрозуміли. Почали записувати ІПСО українською, змінили тези, переробили пропаганду, диверсифікували вплив, але досі так нічого і не зрозуміли. Вони далі так само переносять аналогії власного внутрішньоросійського досвіду на нас. Це велика помилка.