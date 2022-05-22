Путін перехворів на рак, – режисер Олівер Стоун

Припущення про хворобу російського диктатора Володимира Путіна висувають вже давно. Але Путін настільки прихований від світу, що достеменно не можна сказати правда це, чи ні.

Американський режисер Олівер Стоун, який відомий своєю підтримкою Путіна, розповів, що знає з цього приводу. Він запевнив, що Путін нібито вже перехворів на рак.

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У Путіна був рак, і я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час коронавірусу. Можливо, він втратив зв'язок з людьми,

– заявив режисер.

При цьому Стоун зауважив, що не може сказати нічого точно, бо не знає.

Втратив контакт з людьми

Стоун виправдовує Путіна, мовляв, через довгий час у самоізоляції той міг втратити контакт з людьми.

В ефірі американського телеканалу режисера-путініста запитали, чому російський диктатор наважився на вторгнення в Україну. Він у всьому звинуватив розвідку. Нібито агенти могли надати Путіну неправильну інформацію.

"Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це могло бути одним із факторів, що він некоректно оцінив наслідки війни", – роздумує Стоун.

Чому заяви Стоуна – це пропаганда

Журналіст та політик Сергій Лещенко не втомлюється розвінчувати та пояснювати українцям, в чому саме полягають міфи російської пропаганди. Наші люди повинні відрізняти правду від брехні, адже провадиться й інформаційна війна також. Лещенко звернув увагу й на заяви Стоуна.

За словами Лещенка, режисер Стоун – прихильник теорій змов. Окрім цього, він активно допомагає Кремлю поширювати російську пропаганду. Це грає росіянам на руку, бо так можуть виправдовувати свої дії і показувати, що, мовляв, міжнародна спільнота їх підтримує.

Стоун поширює російську нісенітницю про те, що Україна є частиною так званого американського плану і до 2014 року була нейтральною державою. А після – Росія стала для неї ворогом. Українську владу він також охрестив режимом, в найкращих традиціях російських наративів.

При цьому, Стоун не єдиний, хто каже про хворобу Путіна. Про неї казав і головний розвідник України Кирило Буданов. Також про це відомо й в російських колах. Наприклад, такі розмови вів наближений до Путіна олігарх.

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