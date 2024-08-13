Путін показав, що не здатний контролювати ситуацію на Курщині, – ISW

Очільник Кремля Володимир Путін намагається і надалі представляти себе ефективним управлінцем, який нібито знається на ситуації в Курській області. Водночас відповідальність за проблеми унаслідок прориву на Курщині він перекладає на російських військових та урядовців.

Зокрема, саме для цього у Кремлі вирішили опублікувати відео та стенограму з доповідей глав Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими наразі стикається російська влада. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Водночас не опублікували моменти із тієї частини зустрічі, на якій звітували російські військові та співробітники служб безпеки.

Також аналітики вважають, що Кремль опублікував кадри, на яких диктатор публічно критикує підлеглих, аби дати чіткий сигнал іншим утриматися від коментарів щодо поразки Росії.

Путін намагається перекласти відповідальність за ситуацію в Курській області на російських військових і урядовців,

– ідеться у звіті ISW.

Аналіз звітування Путіну

Так, 12 серпня Путін провів нараду з російськими військовими, силовиками, федеральними й регіональними посадовцями щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській та Курській областях, під час якої поставив їм завдання та запропонував свої оцінки політичній ситуації навколо наступу ЗСУ.

Він відчитав виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова за озвучені ним цифри кількості селищ, які не котролює Росія. Чиновнику він доручив говорити лише про соціально-економічну ситуацію у регіоні.

Також диктатор відповів на заяву першого віце-прем'єра Дениса Мантурова про те, що "всі інші питання перебувають під контролем", зазначивши, що той не торкнувся кількох ключових соціальних проблем. Г

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков попросив Путіна реалізувати певні соціальні заходи для допомоги цивільному населенню Бєлгородщини, але сам він та його колега по Брянській області Олександр Богомаз уникли гніву диктатора, оскільки додумалися не коментувати військові питання.

Путін перекидає відповідальність

На думку аналітиків, твердження Путіна про те, що кожен чиновник має лише один обов'язок, контрастує з його спробою показати, що він нібито здатний контролювати і компетентно розуміє політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж кордону.

Кремль опублікував кадри й текст доповідей глав Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими наразі стикається російська регіональна влада – ймовірно, щоб публічно представити їх як відповідальних за ці проблеми, які потребують допомоги глави Росії,

– наголосили аналітики.

В ISW зазначили, що Путін і високопоставлені російські військові та силовики намагаються контролювати офіційні заяви про ситуацію в Курській області, аби не допускати внутрішнього невдоволення, яке може загрожувати стабільності Кремля.