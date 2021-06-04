Путін перекрив потенційним конкурентам шляхи до виборів будь-якого рівня

Володимир Путін підписав так званий закон проти "Фонду боротьби з корупцією". Документ забороняє брати участь в різних виборах, зокрема і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.

Закон, який блокує потенційним опонентам лідера Кремля можливості висуватися на вибори, набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

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Що передбачає підписаний Путіним закон

У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники (зокрема, глави структурних і регіональних підрозділів і їхні заступників), які працювали в організації протягом 3 років до визнання її судом "екстремістською" або "терористичною". Ця заборона діятиме 5 років.

Протягом 3 років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації на вибори не зможуть йти люди, які перебували або працювали в таких організаціях на рядових посадах і допомагали її роботі в термін, що починається за рік до судового рішення.

До слова, спершу в документі йшлося про заборону брати участь тільки у виборах до Держдуми. Однак до другого читання внесли поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.