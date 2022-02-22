Путін підписав закони про ратифікацію "договорів" із псевдореспубліками

Володимир Путін підписав закони про ратифікацію "договорів про дружбу та співпрацю" з псевдореспубліками. "Документи" передбачають "спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз".

Відповідні "документи" 22 лютого розмістили на сайті Кремля. Вони передбачають укладення окремих договорів у різних сферах.

Раніше Держдума ратифікувала "договори" з псевдореспубліками на Донбасі

Путін підписав закони про ратифікацію "договорів" з бойовиками

Глава держави-агресорки вже поставив свій підпис під законами про ратифікацію "договорів" із псевдореспубліками. Тексти цих "документів" передбачають "спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз і військової інфраструктури".

Також у них прописано, що кожна зі сторін надаватиме іншій стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз на своїй території.

Відповідно до пояснювальних записок до ратифікаційних законів, "договори" створюють правове підґрунтя для перебування на території квазіреспублік російських військових формувань.

До слова, цим Росія вже скористалася, направивши на Донбас свої війська. Однак цього разу, вперше за 8 років агресії, відкрито й офіційно.

Інші пункти "договорів":

Росія підтримуватиме фінансову й банкову системи своїх маріонеток;

рубль буде платіжним засобом на окупованих територіях;

Москва визнаватиме документи, які видаватимуть окупанти.

Визнання Росією бойовиків на Донбасі: коротко

Президент Росії 21 лютого підписав укази про визнання бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу. Раніше з відповідним зверненням до глави Кремля виступили депутати Думи.

Україна та міжнародна спільнота різко засудила такі дії Москви.

Євросоюз має оприлюднити санкції проти Росії вже 22 лютого. Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Про обмеження повідомила Велика Британія – вони спрямовані, зокрема, проти 5 російських банків та олігархів. Про намір ввести санкції повідомили США та Канада.

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