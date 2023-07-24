На фронті взагалі жодного разу не з'являвся: чому Путін раптово пішов у народ
Людина схожа на узурпатора Владіміра Путіна нещодавно відвідала Кронштадт, де зустрілася з "фанатами" та позувала для фото. Так, політтехнологи диктатора намагаються показати, що Путін з народом, що він сучасний та активний.
Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що вихід Путіна в люди – це пропагандистська акція.
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Намагаються компенсувати нестачу
Ми бачили як бункерний дід проводить наради зі своїм найближчим оточенням, яке знає щонайменше 25 – 30 років. Він сидить за півтора метра від них, а в кабінеті щонайменше два співробітники федеральної служби охорони.
"Всі люди, з якими він фотографувався, щонайменше в чині лейтенанта федеральної служби охорони. Тільки так я можу пояснити. І вони відбули в карантині два – три тижні", – сказав колишній співробітник СБУ.Зверніть увагу! Під час візиту до Кронштадту Путін начебто зустрівся з Алєксандром Лукашенком й вийшов до людей. Там він охоче обіймався з людьми та фотографувався.
Піар-служба російського президента-злочинця намагається працювати й компенсувати нестачу його появи на фронті. Путін на фронті взагалі жодного разу не з'являвся. Водночас президент Володимир Зеленський час від часу відвідує військових й вручає їм нагороди на фронті.
"Я розумію, що у них накопичився дисбаланс й піарники Путіна кажуть, що треба щось робити, якісь масові акції, показувати, що президент живий і він щось робить. У грудні початок виборчої кампанії у Росії, тому Путіну треба показуватися на людях", – додав Ступак.
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Маячня Путіна
- На засідання радбезу Росії Владімір Путін несподівано почав розповідати маячню про Польщу та Литву. Він цинічно заявив буцімто Польща отримала багато своїх західних земель завдяки Сталіну.
- Російський диктатор почав бідкатися, що буцімто жодної умови зернової угоди "не було виконано". Ба більше Владімір Путін заявив, що Кремль спроможний "замістити українське зерно".
- У статті "Росія й Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього" Путін вкотре видав цинічні заяви щодо зернової угоди, звинувативши Європу та Захід у "збагаченні".