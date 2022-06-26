Путін після зустрічі з Лукашенком терміново прибув до Кремля: Пєсков спростував "екстрену заяву"

Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком терміново прибув у Кремль. Речник Путіна традидійно це спростував.

Відповідну інформацію та відео руху машин оприлюднили телеграм-канали. Натомість Пєсков спростував також екстрену заяву російського диктатора.

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Путін терміново прибув у Кремль для екстреної заяви

Кортеж із Володимиром Путіним о 23:00 (мовиться про 25 червня – 24 канал) прибув до Кремля. Зазвичай такі нічні приїзди до чогось важливого. Особливо на тлі тем, які обговорювалися з Лукашенко,

– мовиться у телеграм-каналах.

Натомість після розповсюдження інформації Дмитро Пєсков спростував припущення про те, що Володимир Путін прибув увечері до Кремля, щоб нібито зробити якусь екстрену заяву.