СРСР не зміг створити їй проблеми: навіщо Путін погрожує Фінляндії
Владімір Путін попередив, що у Фінляндії можуть виникнути "проблеми". Вже навіть наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують з країною.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив 24 Каналу, для чого очільник Кремля кидається погрозами в бік країни Скандинавії. Російський президент начебто копіює Йосипа Сталіна, який свого часу напав на Фінляндію та хотів досягнути шаленого успіху.
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Знову звинувачує Захід
В інтерв'ю 17 грудня Путін неправдиво заявив, що Захід "втягнув" Фінляндію в НАТО. Утім, таке рішення держава ухвалила різко. Одразу після того, як Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року. Згодом Швеція заявила про намір вступити в Північноатлантичний Альянс.
Якщо когось звинувачувати чи дякувати за розширення НАТО, то Путіну. Стільки скільки зробив він, не зробив більше ніхто. Росіяни, до речі, придивіться, можливо, там зрадник проамериканський сидить. Обкладає вас НАТО, а потім хлоп, нападуть на вас, і вам "кришка",
– сказав політтехнолог.
Путін пригрозив, що створить поблизу кордону з Фінляндією новий військовий округ – Ленінградський. Проте все дарма й російський президент не досягне бажаного результату.Зауважте! Ленінградський військовий округ раніше існував з 1918 року до 2010 року. Війська округу брали активну участь в радянсько-фінській війні.
У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв підписав указ про ліквідацію Московського та Ленінградського військових округів. На їхній базі створили Західний військовий округ, якому передали території скасованих округів.
Ситуація нагадує події в СРСР
30 листопада 1939 року Радянський Союз напав на Фінляндію, намагаючись створити маріонетковий уряд. Воєначальники планували захопити країну за 20 днів, провести марш у Гельсінкі, зробивши подарунок на день народження Йосипа Сталіна 21 грудня.
"Усе те ж саме було. Самі обстріляли прикордонні пункти. Як зазвичай звинуватили фінів у тому, що вони хотіли напасти на Радянський Союз <..> Так, у результаті відібрали територію, але фіни їх так "нагнули", що після цього Адольф Гітлер подивився на "велику" червону армію й також захотів напасти на них", – наголосив Тизенгаузен.
НАТО потрібно залучити санкційну складову, щоб зруйнувати російську економіку назавжди, насамперед задля свого добра. Адже Владіміру Путіну будь-що може спасти на думку й він накаже напасти на євроатлантичну спільноту. Главі Кремля вже немає чого втрачати.
Росія та Фінляндія: що відомо
- Наприкінці листопада прем'єр-міністр Петтері Орпо оголосив, що Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку.
- Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Минулого тижня Фінляндія ненадовго відкрила два пункти пропуску, але через день скасувала це рішення через відновлення потоку мігрантів.
- У Кремлі відреагували на закриття Фінляндією сухопутних кордонів з Росією. Речник президента Росії Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що конфлікту як такого немає. Фінляндії ніщо та ніхто не загрожує. Буцімто "на кордоні немає жодної загрози та немає жодної напруженості". За його словами, напруженість може виникнути в ході концентрації додаткових підрозділів на російсько-фінському кордоні.