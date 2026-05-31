Це стосується не однієї країни, – Зеленський пояснив погрози Путіна щодо Вірменії

Володимир Зеленський висловився стосовно погроз Володимира Путіна на адресу Вірменії. Український лідер наголосив, що слова російського диктатора стосуються не лише однієї країни.

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 30 травня 2026 року.

Що сказав Зеленський стосовно погроз Путіна до Вірменії?

Президент наголосив, що Росія могла давно завершити миром війну проти України, але сама обирає затягування та розширення війни. Український лідер підкреслив, що країна-агресорка погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, і значно відвертіше, ніж раніше.

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну,

– зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що треба всім країнам більше думати про безпеку та більше робити спільних кроків.

"Щоб політичні партнерства працювали та щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 травня російський диктатор Володимир Путін зробив заяву, що, мовляв, "криза в Україні", тобто війна, почалася "зі схожої ситуації, яка є у Вірменії зараз". Ідеться про прагнення країни зблизитися з Європейським Союзом та НАТО.

Згодом країни Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку закликали Вірменію чітко визначитися зі своїм геополітичним вектором. Тобто зробити вибір між подальшою інтеграцією з ЄС або збереженням членства в російських інтеграційних структурах.

Уже 30 травня Росія відкликала свого посла з Вірменії для консультацій. Прикметно, що напруження між країнами відбувається напередодні парламентських виборів у Вірменії.