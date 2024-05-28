Не такий божевільний, як Путін: чи може Лукашенко натиснути на "ядерну кнопку"

Останнім часом Владімір Путін не перестає брязкати розмовами про застосування ядерної зброї. Щоб посилити свої слова, у Білорусі проходять ядерні навчання. Попри самогубні заяви Путіна та дружбу Росії й Білорусі, Алєксандр Лукашенко навряд чи натисне на "ядерну кнопку" разом із очільником Кремля.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, наголосивши, що Алєксандр Лукашенко – хитрий старий та радянський голова радгоспу, який сам собі на думці. І він зовсім не збирається горіти в ядерному попелі.

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Здатний ухвалювати вбивчі рішення

На думку Сергія Жирнова, Владімір Путін справляє враження божевільного, який вимовляє самогубні гасла. Але при цьому він має дітей та онуків.

Залишається надія, що всі ці люди, які грабували Росію протягом 30 років ще за часів Єльцина, награбували мільярди не для того, щоб вони згоріли в ядерному попелі,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

На його думку, Путін уже неодноразово доводив те, що часто приймав непопулярні рішення, абсолютно контрпродуктивні для нього самого.

Наприклад, він неодноразово казав про протистояння Заходу та нібито бажання протистояти розширенню НАТО на Схід. Але саме внаслідок путінської агресії проти України НАТО розширився на Схід, і не просто так, а на дві значні та великі країни – Фінляндію та Швецію.

Всі військові напередодні війни в Україні казали Путіну, що російська армія не готова. Проте він почав це самогубне і для себе, і для Росії, і для режиму рішення. Тому ми бачимо, що він здатний ухвалювати вбивчі рішення,

– підкреслив Сергій Жирнов.

Він додав, що це відзначали ще у КДБ СРСР, коли Путін протягом одного року навчався в Червонопрапорному інституті в Москві.

Після закінчення інституту його мали брати до четвертого географічного відділу першого головного управління зовнішньої розвідки КДБ. Проте не взяли і написали в характеристику, що "ця людина здатна прийняти під впливом емоцій нераціональні та небезпечні рішення для себе та для служби".

А тепер така людина стоїть на чолі величезної країни із "ядерною кнопкою",

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Ядерна зброя Росії вже не лякає Захід