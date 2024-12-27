Путін "вистрілив" собі у ногу: один крок збільшив проблеми у комунікації з Трампом

У ніч на Різдво Росія здійснила масовану атаку проти України. На цю подію вже відреагував представник Дональда Трампа Кіт Келлог, заявивши, що тепер їхня команда ще більше зосереджена на досягненні миру.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська пропаганда раніше намагалася позиціонувати себе як захисницю християнських цінностей, противницю переслідувань віри та релігії. На цьому ґрунті Кремль вибудовував діалог з електоратом Дональда Трампа.

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Сам Трамп позиціонує себе як правий консерватор, що стоїть на захисті традиційних християнських цінностей. Тому реакція його представника Кіта Келлога на російську атаку проти України виглядає цілком логічною.

Російський диктатор і його оточення "вистрілили" собі в ногу масованою атакою на Різдво. Цим вони зробили собі ведмежу послугу у плані комунікації з Трампом і його оточенням,

– пояснив Жовтенко.

Він наголосив, що різдвяні обстріли повністю руйнують російські наративи про "консервативну і духовну" сутність путінського режиму.

Як це плине на Росію

"Це не означає, що ці наративи повністю знищені чи що в оточенні Трампа перестануть їх слухати. Проте це серйозний удар по роспропаганді. Росія прагнула показати себе конструктивною і готовою до переговорів, але своїми діями перекреслила ці заяви. Вони навіть намагалися послабити риторику ядерного шантажу, менше згадували про "Орешник". І ось – удари на Різдво. Росія на рівному місці створила собі проблему, яку тепер доведеться пояснювати,” – додав Жовтенко.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував Володимиру Зеленському перемир’я на Різдво, але Україна відмовилася від ініціативи прихильника Путіна. Утім, відповідальність за різдвяні обстріли Росії перекласти на Орбана не вдасться. Це не просто продовження бойових дій, а свідома атака, яку росіяни могли не здійснювати, або відкласти на інший час.

Це пряма відповідальність російського керівництва. Пост Кіта Келлога чітко показує, що команда Трампа отримала сигнал і уважно стежить за діями путінського режиму,

– зазначив Жовтенко.

Пріоритети США

Однак Жовтенко зауважив, що Кіт Келлог, як майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України, ставить пріоритетом не перемогу України, а завершення війни. Головна мета – мир і мирні переговори, які мають зміцнити імідж Трампа як лідера, здатного вирішувати глобальні конфлікти.

"Головним пріоритетом Трампа і його оточення є завершення війни, а не перемога України. Наше завдання – зробити все можливе, щоб мир був досягнутий на умовах України та українського народу, а не агресора", – підсумував Тарас Жовтенко.