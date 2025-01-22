Диктатор себе "здав": міністр Естонії сказав, що вказує на слабкість Путіна

Північна Корея допомагає Росії, відправляючи на війну проти України свої війська. Така залученість насторожує, адже сили КНДР наблизились до кордонів НАТО. Проте це вказує ще й на певні негативні зміни всередині країни-агресорки.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна розповів 24 Каналу, що Північна Корея активно підтримує Росію, зокрема й боєприпасами та технікою. Це показує слабкість Путіна – фактично у нього закінчуються ресурси.

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Війська КНДР в Європі

Маргус Тсахкна наголосив, що розташування військ КНДР в Європі – це була стратегічна помилка, адже демонструє те, що це не лише проблема України й Росії, а глобальна загроза.

Якщо вперше в історії привезти активні війська Північної Кореї до Європи усього за кілька сотень кілометрів від кордону НАТО та ЄС, це змінює суть цього конфлікту та цієї агресії,

– сказав він.

Попри те, що кількість військових не дуже велика, але сам факт, що Північна Корея офіційно бере участь у боях на боці Росії, має привернути увагу США та Європи. Це відбувається на підставі двосторонньої угоди між Північною Кореєю та Росією.

Важливо! Північнокорейські війська, що беруть участь у війні Росії проти України, зазнають значних втрат. Увесь контингент із 12 тисяч військових може бути знищений до середини квітня 2025 року. За даними ISW, втрати північнокорейців становлять близько 92 солдатів на день. Станом на середину січня 2025 року, за повідомленнями розвідки, загинули 300 військових КНДР, а 2700 отримали поранення.

Очільник МЗС Естонії зауважив, що співпраця Росії та Північної Кореї змінює суть російсько-української війни. Стає зрозуміло, що конфлікт набагато глобальніший.