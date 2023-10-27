Він ніколи не був здоровим, – Данілов відреагував на чутки про смерть Путіна

Упродовж останньої доби у мережі повідомляють, що Владімір Путін – начебто помер. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на чутки.

Данілов нагадав, що у Путіна є двійники. Звичайно, рано чи пізно кожна людина помре. І Путін – також.

Зверніть увагу "Можу відкрити таємницю"․ Велике інтерв'ю з Олексієм Даніловим

Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу,

– наголосив Данілов.

Водночас він зауважив, що смерть Путіна нічого не змінить. Все не закінчиться. Територія, яку у сучасності називають Росією, – просочена нелюдяністю. Росіянам розповідають, що їм з дитинства потрібно усіх ненавидіти. Щоб щось змінилося, росіянам потрібно навчитися любити людей.

Що відомо про "смерть Путіна"

Увечері 27 жовтня у мережі з'явилося повідомлення, що Владімір Путін – начебто помер. Це поширювали різні телеграм-канали. Звичайно, офіційних коментарів на цю тему не було. Водночас українці вже дотепно відреагували на "новину" мемами.