Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану

Володимир Путін заявив, що виведе контингент "миротворців" ОДКБ з Казахстану. Станеться це після виконання своїх функцій.

Таку заяву російський президент зробив під час саміту, в якому взяли участь представники країн ОДКБ.

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Як сказав Путін, ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від "бойовиків". Він упевнений, що вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.

Після виконання своїх функцій весь контингент миротворців ОДКБ буде виведений з Казахстану,

– наголосив очільник Кремля.

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Зауважимо, що раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію.

Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти,

– зауважив Блінкен.

Така заява Блінкена зачепила росіян за живе. У російському МЗС наголосили, що реакція ОДКБ та Росії на заклик керівництва Казахстану сприяти у забезпеченні безпеки була "абсолютно легітимною".

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У розпал протестів та заворушень в Казахстані, спровокованих зростанням цін на скраплений газ, президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ввести до країни "миротворців" Організації договору колективної безпеки, на що її керівництво швидко погодилося.

ОДКБ – це організація колективної безпеки, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять 6 держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Уже з наступного дня Росія почала вводити свої війська. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Дехто з експертів побоюється, що таке рішення призведе до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни.

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