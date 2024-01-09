Європа абсолютно не готова воювати: до яких провокацій вдається Путін і навіщо

Уже було кілька прецедентів, коли російські дрони залітали на територію країн-сусідів України. Тепер з'явилася інформація, що невідомі БпЛА були помічені в місцях тренувань українських військових на території Німеччини.

Про що свідчить ця ситуація й чи можуть бути ці дрони російськими, прокоментував для 24 Каналу офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Детальніше "Чітко вказує на Росію": у Німеччині помічають дрони над місцями, де навчаються українські воїни

Інформацію про необізнані дрони над місцями тренувань українських військових в Німеччині написало видання Bild, яке в статті, зокрема, і натякало, що це можуть бути російські безпілотники.

Чи може таке бути? Так, ми можемо це припустити. Чи готувалися до цього серйозно армії Німеччини та НАТО? Очевидно, що ні. До подібних операцій з використанням дронів наші союзники виявилися не зовсім готовими,

– зауважив Березовець.

Європу провокує Росія

Німецький бундесвер за останній час втратив близько 10% своїх військових, що розірвали контракти. Військова служба стала там непрестижною. Другою причиною став страх відправки в інші країни для участі в реальних бойових діях, підкреслив офіцер.

Це стосується не лише німецьких солдатів, але й польських. Нещодавно опитування в Польщі показали, що лише 15% польських громадян у випадку нападу Росії будуть записуватися в сили територіальної оборони або в Збройні сили Польщі.

Натомість польські громадяни заявили, що виїдуть або в безпечніші західні регіони, або за межі країни. Це попри те, що Польща вважалася однією з найбільш готових країн НАТО теоретично бути втягненою у війну.

В інших країнах цей психологічний бар'єр є ще меншим. Вони не можуть подолати свій страх демотивації, звичку до комфортного життя, сюди ж додаються і страшні рани, які завдали Перша та Друга світові війни,

– додав військовослужбовець.

Цю поствоєнну травму Європи чудово розуміє Владімір Путін і намагається маніпулювати нею. Для цього використовує різного типу провокації, зокрема, і подібні безпілотники над німецькими навчальними базами тощо. Про це свідчить і нещодавня поява ракети в повітряному просторі в Польщі.

Оскільки ця траєкторія була закладена окупантами в ракету – це не може бути випадковістю, провокація цілком вдалася для росіян, адже ракета не була збита. Це, зокрема, свідчить і про рівень готовність Збройних сил країн Європи, зауважив Березовець.

Провокації країн Європи вчинені Росією: останнє