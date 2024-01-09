Європа абсолютно не готова воювати: до яких провокацій вдається Путін і навіщо
Уже було кілька прецедентів, коли російські дрони залітали на територію країн-сусідів України. Тепер з'явилася інформація, що невідомі БпЛА були помічені в місцях тренувань українських військових на території Німеччини.
Про що свідчить ця ситуація й чи можуть бути ці дрони російськими, прокоментував для 24 Каналу офіцер ЗСУ Тарас Березовець.
Детальніше "Чітко вказує на Росію": у Німеччині помічають дрони над місцями, де навчаються українські воїни
Інформацію про необізнані дрони над місцями тренувань українських військових в Німеччині написало видання Bild, яке в статті, зокрема, і натякало, що це можуть бути російські безпілотники.
Чи може таке бути? Так, ми можемо це припустити. Чи готувалися до цього серйозно армії Німеччини та НАТО? Очевидно, що ні. До подібних операцій з використанням дронів наші союзники виявилися не зовсім готовими,
– зауважив Березовець.
Європу провокує Росія
Німецький бундесвер за останній час втратив близько 10% своїх військових, що розірвали контракти. Військова служба стала там непрестижною. Другою причиною став страх відправки в інші країни для участі в реальних бойових діях, підкреслив офіцер.
Це стосується не лише німецьких солдатів, але й польських. Нещодавно опитування в Польщі показали, що лише 15% польських громадян у випадку нападу Росії будуть записуватися в сили територіальної оборони або в Збройні сили Польщі.
Натомість польські громадяни заявили, що виїдуть або в безпечніші західні регіони, або за межі країни. Це попри те, що Польща вважалася однією з найбільш готових країн НАТО теоретично бути втягненою у війну.
В інших країнах цей психологічний бар'єр є ще меншим. Вони не можуть подолати свій страх демотивації, звичку до комфортного життя, сюди ж додаються і страшні рани, які завдали Перша та Друга світові війни,
– додав військовослужбовець.
Цю поствоєнну травму Європи чудово розуміє Владімір Путін і намагається маніпулювати нею. Для цього використовує різного типу провокації, зокрема, і подібні безпілотники над німецькими навчальними базами тощо. Про це свідчить і нещодавня поява ракети в повітряному просторі в Польщі.
Оскільки ця траєкторія була закладена окупантами в ракету – це не може бути випадковістю, провокація цілком вдалася для росіян, адже ракета не була збита. Це, зокрема, свідчить і про рівень готовність Збройних сил країн Європи, зауважив Березовець.
Провокації країн Європи вчинені Росією: останнє
- 29 грудня вранці під час масованої атаки по Україні російська ракета на 3 хвилини залетіла на територію Польщі, подолавши 40 кілометрів. Згодом ракета покинула територію країни, так і не уражена місцевими силами ППО.
- 14 грудня минулого року також Румунія офіційно підтвердила падіння російського дрона типу "Шахед" на території країни. Це відбулося за 6,5 кілометрів від кордону України. Румунська влада заявила про засудження подібних дій, але симетричної відповіді з її боку не було.
- Нагадаємо, що уламки ударних безпілотників уже знаходили на території Румунії після атаки 26 вересня на Одеську область.