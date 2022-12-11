У Путіна нові проблеми: диктатору потрібна термінова операція, – ЗМІ

Кремлівському диктатору Владіміру Путіну нібито потрібна термінова операція. Причиною операції буцімто стало те, що президент Росії впав зі сходів.

Владіміру Путіну потрібна операція на товстій кишці після того, як він нібито впав зі сходів й пошкодив куприкову кістку. Невідоме джерело в телеграмі повідомило, що диктатору "зроблять просту хірургічну операцію".

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У Путіна нові проблеми зі здоров'ям

Як пише DailyStar, падіння зі сходів спричинило нові проблеми для російського диктатора.

Падіння зі сходів минулого тижня, яке призвело до забиття куприка, не залишилося непоміченим і спричинило нові проблеми, не пов'язані безпосередньо із забоєм,

– додає джерело.

Путін впав зі сходів: що відомо

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що нещодавно російський президент впав на сходах у власній резиденції. Після незграбного інциденту Путіна оглянули лікарі та діагностували забій куприка та м'яких тканин.

Під час падіння диктатор перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки. Через удар він нібито "мимоволі випорожнився", що може бути пов'язано з наявністю в нього раку шлунково-кишкового тракту.