Турбує вся Азія: із чим Путін їде до Сі в Китай
Владімір Путін найближчим часом відвідає Китай. Його візит до Сі Цзіньпіна, ймовірно, буде зумовлений потребою зміцнення торговельних відносин та розподілом впливу в Азії. Проте Китай розуміє, що співпраця із сильним Заходом стратегічно вигідніша, ніж з Росією, яка у всіх сферах втрачає свій авторитет.
Політолог Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що підтримка Сі Цзіньпіна Росії зменшиться. Він зауважив, що Путін летить у КНР для врегулювання теперішніх позицій сили на азійському просторі, адже там зараз домінує Китай.
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Китай використовує Росію
Китайські банки починають відмовлятись обслуговувати компанії з Росії, що перекриває джерела контрабанди країни-агресорки. Сі Цзіньпін намагається уникати світових санкцій, адже багато в чому економіка Китаю залежна від західних інвестицій.
Китай, звичайно, буде споживати сировину з Росії. Він використовуватиме слабку путінську державу. Китайському лідеру важливе посилення політичних та економічних відносин по всій Азії. А у близькій перспективі планує вийти на найбільший економічний ринок світу – Європейський Союз,
– підкреслив Буряченко.
На Близькому Сході, в Африці та Середній Азії російський вплив помалу зменшується, а ініціативу на себе перебирає Китай.
Іран та Китай називають себе партнерами Росії, але це виглядає дуже смішно, тому що ці країни використовують величезні сировинні та технологічні можливості Росії у військовій царині. Усе для того, щоб реалізувати свої інтереси,
– сказав політолог.
Він також додав, що для інших країн Росія стала уже не бажаним геополітичним гравцем, зокрема на колись традиційних для неї зонах впливу.
Поїздка Сі Цзіньпіна у Європу: основне
- Під час свого європейського турне Сі Цзіньпін прибув до Франції 5 травня для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном. Паризька зустріч відкриває перед китайським лідером можливість відновлення економічної співпраці між Європейським Союзом та Китаєм.
- Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції висловив задоволення з обіцянок Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії, а також передачі будь-якої допомоги країні-агресорці. Про це Макрон повідомив на спільній пресконференції з головою китайської делегації.
- Лідер Китаю розпочав свій перший державний візит до Угорщини, який припадає на відзначення 75 річниці дипломатичних зв'язків між країнами. Прем'єр-міністр Віктор Орбан особисто зустрівся з президентом Китаю 9 травня в аеропорту Будапешта, що свідчить про важливість цього візиту для Угорщини. Під час зустрічі Сі Цзіньпін підкреслив значення співпраці та партнерства між двома країнами.