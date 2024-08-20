Навіщо Путін поїхав до Азербайджану: політолог пояснив тактику диктатора

Владімір Путін 18 серпня прибув із візитом до Азербайджану. Там він зустрівся з лідером країни Ільхамом Алієвим. Ймовірною метою поїздки кремлівського диктатора було зміцнення дипломатичних зв'язків.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що Путін намагається удавати, що у Росії не відбувається нічого серйозного. Пропаганда країни-агресорки продовжує дотримуватись версії, що ситуація у Курській області абсолютно контрольована.

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Чому Путін поїхав до Азербайджану

Максим Несвітайлов припустив, що дипломатичний візит до Азербайджану міг мати на меті тиск на Вірменію. Нещодавно були повідомлення, що ця країна призупинила своє членство в ОДКБ.

Цим візитом та заявами щодо Кавказу Путін, можливо, тисне на Вірменію, адже він бачить, що вона виходить з орбіти його впливу,

– сказав він.

Що вигідно Азербайджану

Експерт-міжнародник підкреслив, що Росія у будь-яких обставинах дотримується звичної для себе тактики, мовиться про шантаж та блеф. Проте це вже немає значного впливу на інших.

Я впевнений, що Азербайджан не буде тісно співпрацювати з Росією. Так, там хочуть отримати якусь вигоду, адже розуміють, що країна-агресорка дуже обмежена у партнерах по торгівлі,

– висловився Несвітайлов.

Азербайджан історично тісно пов'язаний із Туреччиною. Політолог припустив, що Реджеп Тайїп Ердоган міг порадити Ільхаму Алієву скористатись невигідною ситуацією Росії для збагачення власної держави.