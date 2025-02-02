Путін хоче використати Трампа: в чому полягає його задум

Європа однозначно розуміє, що війна з Росією може бути неминучою, якщо Путін зможе досягнути своїх цілей в російсько-українській війні. Пауза у бойових діях після переговорів може дати можливість Путіну відновити військові потужності Росії та покращити стан економіки.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, наголосивши, що Росія сконцентрована не лише на Україні, а й продовжує здійснювати гібридні атаки, наприклад у Балтійському морі. Ці акції диверсії спрямовані на те, аби перевірити, наскільки Європа готова до війни та як буде реагувати.

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Кремлю важливо розсварити США та Європу

Путіну, на думку експерта-міжнародника, важливо повернути хоча б частковий контроль над тими державами, які колись входили до складу СРСР чи до його сфери впливу, а зараз стали членами ЄС чи НАТО. Серед таких країни Балтії, а також Центрально-Східної Європи.

Росія робить все можливе аби впливати на ці країни, зокрема через електоральні процеси, намагаючись привести до влади максимально лояльних до Кремля політиків, таким чином втілювати свої задуми в життя,

– пояснив Желіховський.

Якщо ці держави ослабнуть, Путін, зі слів експерта-міжнародника, зміг би потім скористатися можливістю і здійснити повноцінний напад. Але для Росії зараз, за переконанням Желіховського, було б дуже важливо розсварити США та країни Європи, щоб Трамп здебільшого сконцентрувався на тих проблемах, які є в Сполучених Штатах.

Таким чином США вийшли б з європейської гри, мінімізували свою участь в європейських процесах, зокрема стосовно оборони, безпеки. Тоді Росія мала б більше поле для маневру, а Європа стала б зговірливішою,

– вважає Желіховський.

Путін хоче організувати "нову Ялту"

Експерт-міжнародник переконаний, що для очільника Кремля справжнім подарунком стало б зменшення активності США в межах НАТО, а ідеальним варіантом – вихід Сполучених Штатів із блоку. Тоді Європа стала б набагато вразливішою.

Саме тому, як пояснив Желіховський, очільник Кремля хотів би підписати з Трампом окремий договір по Україні, а Європу "вивести за дужки" і нав'язувати президенту США думки про непотрібність ЄС, яка буцімто лише споживає, а сама у свою оборону грошей не вкладає.

"Він би казав йому, що найбільші потужності зосереджені в США, Росії, Китаї й що це держави, які можуть нав'язувати світу порядок, тому можна організувати щось на кшталт "нової Ялти". Потім поділити світ на сфери впливу, де США дісталась б Західна півкуля, Росія б впливала на пострадянський простір та частково Європу, Китай би мав більше впливу в Південно-Східній Азії й частково Європі", – озвучив Желіховський.

Таким чином, на думку експерта-міжнародника, Путін хотів би увійти в історію Росії, правити нею до кінця своїх днів. Тому що така "нова Ялта", зі слів Желіховського, однозначно йому б забезпечувала безперервне правління, тоді б ніхто не сумнівався у його лідерстві.

Експерт-міжнародник впевнений, що російський диктатор мріє саме про це і в Трампі він як раз бачить можливість реалізувати свій задум. Однак Желіховський висловив сумнів, що очільнику Кремля це вдасться.