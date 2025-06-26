Путін прилетів у Білорусь з дводенним візитом: яка ціль його спонтанних дій

Очільник Кремля Володимир Путін прилетів у Білорусь із дводенним візитом. Це наслідки того, що раніше Білорусь відвідав Кіт Келлог.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що Путін очевидно був незадоволений візитом Келлога в Білорусь.

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Путін у Білорусі

Джигун зазначив, що невідомо, як Лукашенко в розмовах із Путіним аргументував те, що на білоруську, забуту за час війни й ізольовану за час останньої каденції Лукашенка, ступає нога спецпредставника президента США. Це важливий символічний крок, демонстрація того, що білоруська земля – це російська земля.

Це те, до чого так довго прагнув Путін, і що йому, на жаль, вдалось реалізувати, створивши фактично союзну державу для Росії – Білорусь. Я не виключаю того, що там будуть розмови про потенціал білоруської армії та тих військових засобів ураження, які нібито росіяни розташували на кордонах, у тому числі ядерної зброї,

– зауважив політолог.

Він додав, що зброя розташована на кордонах Євросоюзу, західної частини Європи, куди вони можуть влучати. Є певне бажання продемонструвати та зафіксувати, що тут не американська сфера впливу.

Тема перемовин із Келлогом

За словами партнера консалтингової компанії Good Politics, Путін і Лукашенко будуть точно розмовляти про хід перемовин із Келлогом, які тривали 6 годин. Російська сторона зараз як ніколи зацікавлена в тому, щоб демонструвати американцям свою прихильність до закінчення війни з одного боку.

"Дружби, економічного партнерства тощо. З іншого боку, роблячи абсолютно інші речі, вбиваючи тисячі людей, запускаючи сотні "Шахедів" і ракет по українській території чи не щоночі", – наголосив Джигун.

Він продовжив, що це також певна картинка та певний посил до західної аудиторії. Крім того, це також месседж і своїм.