Путін надав звання "герой Росії" бойовику, причетному до обезголовлення воїна ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін надав звання "герой Росії" головорізу Володимиру Китаєву, який входить до терористичної ПВК "Вагнер" і найімовірніше є причетним до факту відрізання голови українському військовослужбовцю.

Наразі Китаєв, відомий за позивним "Китаєць", є виконувачем обов'язків командира 5-го Штурмового загону. А відомість отримав після зливу "Центру досьє" матеріалів зі Служби безпеки Євгена Пригожина.

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Джерела видання повідомили, що саме Китаєв і його підлеглі причетні до факту відрізання голови військовослужбовцю ЗСУ.



Китаєв причетний до страти українського військового / Фото з російських телеграм-каналів

Кремль хотів приховати факт нагородження

Факт нагородження Китаєва званням "герой Росії" ретельно приховувався Кремлем.



Злиті дані внутрішнього розслідування / Фото з російських телеграм-каналів

Та 11 червня після скандалу Пригожина і його спільників, які злякалися втрати контролю над тисячами бойовиків "ПВК Вагнер" і, відповідно, влади, "піар-група" Пригожина виклали низку текстів з дискредитацією збройних сил Росії і для додання значущості цим накатам на Шойгу розкрили факт нагородження головоріза Китаєва званням "герой Росії".