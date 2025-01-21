Путіну це не на користь: чому диктатор вичікував зі зверненням до Трампа

Перед інавгурацією Дональда Трампа Владімір Путін привітав його із вступом на посаду президента США. Кремлівський диктатор вичікував, щоб зробити цю заяву до інавгурації.

Можливо, Путін не хотів телефонувати Трампу. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Путін дійсно вичікував, що у день інавгурації він зробив цю заяву до того, як вона відбулася. Тому що він, мабуть, не хотів телефонувати Трампу. Може, він ще зателефонує. Але щось мені підказує, що він дуже довго вагався, телефонувати чи ні. І вирішив, що ні", – припустив він.

Ключовий момент для Путіна

Була інформація, що Трамп доручив своїй команді працювати над організацією телефонного дзвінка. Ігор Рейтерович зазначив, що важливо, хто подзвонить першим. У Путіна була можливість зателефонувати та привітати з інавгурацією.

У Путіна була прекрасна можливість "зберегти своє обличчя", зателефонувати першим та сказати: "Телефоную першим, тому що він став президентом, я його привітаю". Але він виявився ще більш неадекватним, ніж ми думали. Він обійшов це у такий спосіб: "Я зроблю промову, у якій натякну, що ми готові говорити". Трамп це точно запам’ятає, що піде Путіну не на користь,

– сказав він.

Заява Путіна не була чіткою. Він лише озвучив, що "вони готові говорити", однак не висував багато умов. Слова російського диктатора були дуже обережними, тому що він у складній ситуації.

"Мені здається, таке звернення Путіна треба розглядати у більш позитивному контексті. Він все-таки розуміє, що діватися нема куди, доведеться сідати за стіл переговорів. Єдине, що він хоче – зробити це у формально вигідний для себе спосіб, щоб не мати вигляд слабака серед власного населення. Для Путіна це ключовий момент", – підкреслив політолог.

За його словами, Путіну байдуже, про що буде мовитись на першому етапі. Він хоче показати росіянам картинку спілкування із президентом США, що нібито він не в ізоляції. Тому такою заявою так званий очільник Кремля закликав Трампа поспілкуватись телефоном.