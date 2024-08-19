У Росії та Азербайджану різні цілі: що означає візит Путіна в Баку

Російський диктатор Владімір Путін 18 серпня відвідав Азербайджан і зустрівся з президентом країни. Вони мали обговорити "розвиток стратегічних відносин".

Насправді такий візит має лише символічне значення. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що закордонну поїздку планували ще до початку подій на Курщині.

Дивіться також Одна голова гризе іншу: про що говорить інфантильна реакція Кремля на Курську операцію

Для чого був потрібен візит

"Цілі в обох сторін різні. Путіну важливо продемонструвати, що все нібито відбувається за планом і він контролює ситуацію", – зауважив політолог.

Зараз очільник Кремля хоче переконати усіх, що нічого страшного на Курщині начебто не сталося. Візит до Баку потрібен, щоб засвідчити нібито Росія надалі зберігає контроль над усім пострадянським простором, впливає на міжнародні проблеми.

До того ж Азербайджан має зв'язки з Туреччиною та навіть Ізраїлем. Тому Путін хоче показати, що буцімто не перебуває в ізоляції та працює у звичному режимі.

Азербайджан навпаки демонструє співпрацю з Росією. Хоча Україна має контакти з Баку, але Азербайджан веде подвійну гру. За останні два роки його відносини з країною-агресоркою зміцніли,

– зауважив політолог.

Це пов'язано з тим, що Вірменія була дуже розчарована відсутністю підтримки з боку Росії під час Карабаської війни. Тоді вона почала поступово відходити від різних пострадянських структур і відновлювати стосунки із Заходом.

"Така політика не сподобалась Азербайджану. Ба більше, зараз між ним і Францією відчутний конфлікт – все це посилює антизахідні прояви Баку та зближує його з Росією", – пояснив Володимир Фесенко.