З українськими прапорами, але без кайданів: як Путіна зустрічали у Монголії

Президент Росії Володимир Путін все ж таки здійснив офіційний візит до Монголії. Там його мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду, але цього не сталося.

Замість наручників його зустріла червона килимова доріжка та доброзичливий прийом міністра закордонних справ країни Батмунхійн Батцецег. Проте місцеві активісти нагадали диктатору про його злочини.

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Путіна зустріли за всіма традиціями

Святкування на честь прибуття російського диктатора були проведені у держпалацу, де його зустрічали почесна варта та вершники у костюмах, стилізованих під епоху правління Чингісхана.

Важливо! Монголія ратифікувала Римський статут, тому має затримати Путіна у своїй країні.

Путіна зустріли у Монголії: дивіться відео

Монгольські активісти виступили проти приїзду диктатора

Хоча офіційна влада не засудила дії Путіна і урочисто прийняла його, місцеві активісти спробували розбавити це "свято життя" і нагадали світу про воєнні злочини російського диктатора.

На головну площу Улан-Батора вийшли місцеві активісти, які тримали у руках українські прапори та плакати з вимогою взяти його під варту, попри протидію з боку силовиків.

У Монголії активісти вийшли до Палацу уряду з плакатами та жовто-блакитним прапором / Фото з соцмереж

В українському МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права через те, що Монголія не арештувала російського диктатора Путіна за ордером МКС.