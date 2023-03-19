У Міноборони України пояснили, чому Путін приїхав до Маріуполя саме вночі

Кремлівський диктатор вночі 19 березня вирішив припхатися у зруйнований та окупований росіянами Маріуполь. У Міноборони України пояснили, чому він обрав саме цей час для цього.

У Міноборони відзначили, що Путін припхався в український Маріуполь як справжній злодій – під покровом ночі. Зокрема тому, що це безпечніше для самого диктатора.

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Чому Путін приїхав у Маріуполь вночі

У Міноборони також відзначили, що темрява на вулиці дозволила приховати те, що Маріуполь знищений російськими військами. Тобто темрявою диктатор прикриває власні злочини.

Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і тримає місто, яке його армія повністю знищена, та його кілька вцілілих мешканців подалі від сторонніх очей,

– заявили в Міноборони.

Реакція на візит Путіна в Маріуполь

Президент Росії Владімір Путін здійснив візит до Маріуполя. У мережі його вже назвали демонстрацією його страху.

Кремлівський диктатор, наче злодій, пробрався до міста посеред ночі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зауважив, що ані до Маріуполя, ані до Севастополя Путін не брав особистих оператора і фотографа, і на це у лідера держави-агресорки є вагома причина. Річ у тім, що диктатор дуже боїться, і російське суспільство починає це розуміти.

Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко відзначив, що за весь час, поки "8 років бомбили Донбас" Путін не приїжджав до Донецька чи Луганська, натомість таким, хоч і дивним чином, він показав, наскільки йому важливий сухопутний коридор до Криму і те, що якщо доведеться зробити "жест доброї волі", то ним може стати навіть Донецьк.