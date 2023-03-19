Маніяк повернувся на місце злочину, – мерія Маріуполя про приїзд Путіна

Владімір Путін у ніч на 19 березня приїхав до окупованого росіянами Маріуполя. Кремлівський диктатор вирішив повною мірою насолодитися злочинами, які загарбники вчиняли проти українців.

Таку думку 24 Каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зауважимо, що відео з візиту російського диктора до окупованого Маріуполя виглядають трохи дивно.

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Маніяк повернувся на місце злочину

Маніяк повернувся на місце злочину, щоб подивитися та повною мірою насолодитися "маріупольським синдромом", що йому точно вдалося,

– підкреслив радник мера Маріуполя.

Під час візиту Путін відвідав будівлю філармонії, де залишилися трибуна і стіл, які росіяни поставили для проведення "трибуналу" над захисниками "Азовсталі" та гарнізону "Маріуполь". Андрющенко закликав росіян не прибирати їх звідти, оскільки невдовзі вони самі опиняться там.

Мета приїзду Путіна в Маріуполь

Візит очільника Кремля до Маріуполя здійснений суто для пропаганди. Це відповідь Путіна для російського суспільства на візити Президента України Володимира Зеленського до Бахмута та Херсона.

Утім, якщо порівняти кадри візитів, то видно різницю між приїздом Головнокомандувача країни, що воює до своїх, і поїздкою диктатора у відносно безпечне окуповане місто.

Саме тому Путін і приїхав вночі. Ба більше, у цей час в місті був вимкнений мобільний зв'язок та інтернет. Водночас вулиці не перекривали, оскільки анонсування поїздки робить її значно небезпечнішою. Окупанти розуміють, що в Маріуполі працює наш спротив і партизани.

Андрющенко про візит Путіна до Маріуполя: дивіться відео

Отже, росіяни вирішили про всяк випадок не привертати уваги до поїздки диктатора. Навіть жодного гауляйтера не засвітилося на відео з Путіним.

"Там взагалі не було жодних офіційних осіб. Окрім тих, що прилетіли з ним гвинтокрилом. Проте охорони набагато більше, аніж у будь-кого – нарахували близько 20 осіб на відео", – розповів радник мера Маріуполя.

Путін нібито був у Криму

18 березня, у роковини окупації Криму, Владімір Путін нібито приїхав у Севастополь. Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що це був двійник очільника Кремля.

Військовий експерт помітив, що нібито диктатор кульгав. На його думку, так вчиняє людина, яка хоче приховати свою ходу.

"Коли людина кульгає чи вдає це, то практично неможливо за ходою визначити, чи це двійник, чи основний персонаж. Тому якщо він кульгав, то, швидше за все, це був не Путін", – переконаний Світан.