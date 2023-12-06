Можливість додатково заробити: чому так неоднозначно Путіна зустріли в ОАЕ

Президент Росії Владімір Путін 6 грудня прилетів до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. В Абу-Дабі очільник Кремля зустрінеться із президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном.

Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко назвав 24 Каналу причину турне диктатора арабськими країнами. Він пояснив, чи хоче Путін посилити свій вплив в країнах Перської затоки.

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Чому Путіна так пафосно зустрічають в Абу-Дабі

У світі є країни, які отримують зиск від російсько-української війни через зміну грошових потоків. Зараз Об'єднані Арабські Емірати фінансово живляться та дають можливість Росії обходити санкційні обмеження встановлені Заходом, тому радо зустрічають Путіна.

ОАЕ мають прагматичний підхід й не уникають можливість додатково заробити. На жаль, світ сьогодні не ділиться на чорне й біле, він прагматичний,

– мовив Чаленко.

Зараз російський президент прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім планує "заскочити" до Саудівської Аравії. Путін намагатиметься вдавати з себе великого геополітичного гравця. Але насправді, якщо світ сьогодні й ділиться та поляризується, то є два центри – це Пекін та Вашингтон. У цій ієрархії Росії виділяється місце заробітку і можливості отримувати демпінгом російські ресурси.

Демпінг – це продаж товарів та послуг за штучно заниженими цінами.

"Зрозуміло, що ОАЕ використовуватимуть комунікацію з Путіним, щоб далі грати на геополітичній мапі та зважувати це питання у свою користь у перемовинах, наприклад з Вашингтоном. Але не треба вважати, що така комунікація є перемогою Путіна. Адже по всій ієрархії не змінюється загальний підхід, що Путін злочинець, якому Міжнародним кримінальним судом в Газі видано ордер на арешт", – додав керівник Центру аналізу та стратегії.

Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія не визнають Римський статут Міжнародного кримінального суду. Відповідно, обидві країни не зобов'язані затримувати Путіна.

За його словами, невизнання Римського статуту дозволяє ОАЕ мати кращий доступ до російських грошей та економіки. Подібна ситуація і з Китаєм.

"Будь ласка, заводьте свої капітали, з ними проблем не буде, але це просто додатковий фактор розвитку конкретної країни, але жодним чином не Росії", – зазначив Чаленко.

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Турне Путіна арабськими країнами

Якщо говорити про країни Перської затоки, то зрозуміло, що зараз Путін шукає собі додаткових стабільних партнерів таких як Іран та Північна Корея.

Водночас Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати росіяни намагаються використовувати, як дипломатичний трек для досягнення миру в Україні. Максимум, що це може забезпечити Путіну – новий майданчик для перемовин.

"Попри це, я не вважаю, що Путін зможе закріпитися у відповідному регіоні більше, ніж зараз уже має Росія", – зауважив керівник Центру аналізу та стратегії.

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