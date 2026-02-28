Росіяни готові прийняти гарантії безпеки для України від США, – Буданов

Кирило Буданов заявив про значний прогрес у мирних переговорах з Росією. Кремль погодився прийняти американські гарантії безпеки для України.

Російська делегація під час минулих переговорів визнала, що Москва буде змушена прийняти американські гарантії безпеки для Києва. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми – Україна".

Дивіться також Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі із Зеленським і Трампом

Чи згодна Росія з гарантіями безпеки США для України?

На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України – це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати,

– сказав Буданов.

Варто зазначити, що США неодноразово заявляли, що не відправлятимуть до України свої війська. Водночас вони називають свою участь у гарантіях безпеки для України "ключовою".

До слова, раніше Володимир Зеленський казав, що американські гарантії безпеки розраховані на 15 років. Втім, за словами президента, Україні потрібні гарантії на більший термін.

Очільник МЗС Андрій Сибіга розповідав, що Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про юридично зобов'язувальні гарантії, а не запевнення, що трапляється уперше в історії України.

На початку лютого видання Financial Times писало, що Україна разом із США та європейськими партнерами узгодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої мирної угоди.

У разі порушень спочатку буде дипломатичне попередження та дії ЗСУ для зупинки порушень.

Якщо Росія продовжить обстріли, підключать сили кількох європейських країн. При масштабному наступі за 72 години почнеться координаційна військова відповідь із залученням США.

Що відомо про перебіг мирних переговорів між США, Україною та Росією?