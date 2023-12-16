Дуже незручно вийшло: що ляпнув Путін про долю опозиціонерів

Владімір Путін, коментуючи справу російської журналістки Олександри Баязітової, яку засудили до 5 років за ґратами у справі про нібито вимагання, дещо обмовився. Президент Росії заявив, що, мовляв, яке полювання на відьом, вона ж не "великий опозиційний діяч", аби на неї полювати. Так Путін фактично визнав, що саме цим він і займається.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначив 24 Каналу, що під час "прямої лінії" та пресконференції Путіна ніхто навіть не запитав у нього, куди подівся "головний політв'язень Росії" Олексій Навальний – так званий російський опозиціонер. Зазначимо, що він зник із колонії, в якій перебував.

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У колонії у Володимирській області, де він перебував, теж не знають, куди він подівся. За словами Яковенка, подейкували, що Навального нібито перевели до Москви. Усе, аби додати йому десяток кримінальних справ. Однак у СІЗО столиці Росії його не знайшли.

Жодна людина не поставила питання Путіну. Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремля "немає ані бажання, ані можливості стежити за долею політв'язнів". При цьому дуже суворо обурився, що представники США висловлюють занепокоєння, куди подівся "головний особистий ворог Путіна",

– сказав російський опозиційний журналіст.

Прессекретар Путіна заявив, що, мовляв, це – не "їхня справа". А Олексій Навальний буцімто "їхній" і вони з ним зроблять усе, що захочуть. Це одне із багатьох питань, на яке Путін не лише не відповів, але і його ніхто й не поставив.

Лише питання, які треба

Під час 4-годинної пресконференції та "прямої лінії" не мовилося про майбутні вибори президента Росії. Тобто не було розмов про те, що саме Путін може запропонувати росіянам на черговий свій термін.

"Негарно" ставити такі питання людині, яка при владі вже 30 років збирається як "раб на галерах" пахати. Народ був підібраний, який розуміє, що можна питати, а що ні", – зазначив Ігор Яковенко.

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