Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Володимир Путін вкотре відзначився антиукраїнською заявою. Він наголосив, що не бачить різниці між українцями та росіянами.

Саме тому Росія не внесла Україну до списку "недружніх держав". Таку цинічну заяву Путін зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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Чому Україна не у "недружньому списку" Росії

Про те, чому Україну не внесли до "чорного списку Кремля", Путіна спитали під час онлайн-спілкування зі звичайними громадянами.

Тому що я не вважаю, що український народ є недружнім. Я багато разів про це говорив і повторю: українці і росіяни – це взагалі один народ,

– сказав Путін.

Надалі Путін завів стару-заїжджену пластинку: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили. Він згадав, що були "великороси, малороси і білороси", які є нічим іншим, як однією спільнотою.

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