Путін продиктував Ердогану вимоги до України: із Зеленським не зустрінеться до їх "вирішення"
Джерело:CNN
Російський диктатор Володимир Путін уникає прямих переговорів із Володимиром Зеленським.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіном. Лідер країни-окупанта продиктував свої умови, за яких зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
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Вимоги Путіна
Російський диктатор продовжує тероризувати та бомбити мирне українське населення в надії, що йому вдасться виграти бодай якісь позиції при переговорах. Путін хоче, щоб Україна задовольнила його вимоги, і лише після того він говоритиме із президентом України Володимиром Зеленським.
Реджепу Ердогану диктатор продиктував такі пункти:
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нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;
роззброєння та гарантії взаємної безпеки у контексті австрійської моделі;
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"денацифікація" — безпідставні та неправдиві звинувачення на адресу українців, які Путін назвав мотивацією для повномасштабного вторгнення РФ;
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усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні;
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визнання легітимності окупації Росією Криму;
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визнання самопроголошених руспублік "Л/ДНР".
Сам Ердоган вірить: щодо перших чотирьох пунктів може бути досягнута згода. А от останні два є неприйнятними як для України, так і для міжнародної спільноти.
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