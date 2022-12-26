Путін на лаві підсудних буде згадувати день, коли проговорився про війну, – Піонтковський

Глава Кремля цинічно вирішив атакували Україну 24 лютого. Хоча про плани Росії розвідки європейський країн попереджали раніше. Та й сам Путін на початку лютого проговорився одному з лідерів Європи. І про це рішення почати війну Путін буде згадувати, коли сидітиме на лаві підсудних.

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний публіцист із США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що Росія мала план – "пройти" Україну за кілька днів, а після цього захоплення російські війська стали б на кордонах НАТО – зокрема, Польщі чи країн Балтії.

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За його словами, Путін був настільки впевнений у тому, що в нього вийде, що проговорився про свої плани за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

Це день його "тріумфу" – коли Путін буде сидіти на лаві підсудних, він буде з задоволенням його згадувати. Це було на початку лютого – зустріч Путіна з Макроном. Як же він в цей день ви**бувався, навіть президента Франції змусив кал здавати. І по Україні "пройшовся" своєї гадкою посмішкою – казав "нравиться – не нравиться, терпи моя красавица",

– заявив Піонтковський.

Він каже що для них це був гарний план – що виграє Путін, а США вчергове зганьбитися і після цього мешканці Тайваню самі б принесли ключі від міста до Пекіну.

"Але Путін проговорився. Рідко він такі речі говорить – мовляв, вони розуміють, що на конвенційному рівні вони поступаються армії НАТО в цілому, але потім з'ясувалося, що він поступається навіть армії України", – зауважив Піонтковський.

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Опозиціонер зазначив, що тоді глава Кремля казав, що в них така зброя, що аналогів у світі немає.

За його словами, план у Путіна був – вийти на кордон з НАТО, почати війну і оголосити ультиматум – щоб НАТО забиралося з Польщі і Прибалтики, інакше б Росія застосує ядерну зброю. "І цей план повністю зламала Україна", – додав Піонтковський.

До слова, повномасштабна російсько-українська війна триває вже 10 місяць. Фахівці стверджують, що Путін перед початком повномасштабної війни не складав нового плану дій, а користувався стратегією СРСР для вторгнення в Афганістан. Цей самовпевнений план полягав у швидкому захопленні столиці та встановлення маріонеткового режиму. Проте, як бачимо, обидві спроби виконання цієї стратегії нікчемно провалились.

Експерти додають, що навіть якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню в наступному році, агресія Путіна все одно може продовжуватися іншими засобами.