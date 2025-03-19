Кремль уже подає це як прогрес: чого вдалося досягти розмовою Трампа з Путіним

​​​​​​​Між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним 18 березня 2025 року відбулась телефонна розмова. Сторони, ймовірно, обговорювали тимчасове припинення вогню на території України. Кремлівський диктатор висунув власну відкориговану пропозицію щодо цього.

Путін не прийняв ідею Трампа повністю припинити бойові дії на 30 днів. Політологиня-американістка Олександра Філіппенко розповіла 24 Каналу, що президент США після розмови із кремлівським лідером мав дати пресконференцію, однак цього так і не відбулось.

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Результати розмови Трампа та Путіна

Олександра Філіппенко підкреслила, що Трамп та Путін начебто домовились про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. У Кремлі заявили, що російський лідер дав команду щодо цього.

Хіба Путін не говорив багато разів, що Росія ніколи не атакує цивільну інфраструктуру? Завжди мовилось лише про військові об'єкти. І зараз знову жодних ударів по енергетичній інфраструктурі. Хіба це щось нове? Кремль і так не визнавав схожі атаки,

– зауважила вона.

Єдине та дуже важливе, чого дійсно вдалось досягти – це обмін військовополоненими.

Однак, окрім цього, ніяких важливих домовленостей не відбулось. За словами політологині-американістки, видно, що практично немає жодного просування щодо завершення російсько-української війни після телефонної розмови між Трампом та Путіним.

Чи буде дотримане 30-денне припинення вогню по енергетиці, ми ще побачимо. Проте Кремль вже подає це як прогрес. У Білому домі також говорять про це, як про відправну точку для широких переговорів,

– зазначила вона.

Трамп слідкує за соцопитуваннями

Філіппенко додала, що Дональд Трамп звертає увагу на опитування соціальних думок власних громадян.

У США нещодавно відбулось соцопитування, де 53% американців хочуть, щоб США допомогли Україні відвоювати територію, попри ймовірність тривалого конфлікту.

Важливо, що 79% американців вважають, що Росія порушить мирний договір. Ці цифри говорять самі за себе,

– підкреслила політологиня-американістка.

До слова, Дональд Трамп пояснив, що Владімір Путін відмовився від 30-денного перемир'я через велику кількість зброї, спрямованої один на одного, та оточення росіянами українських військових. Він також заявив, що війни можна було б уникнути, якби він залишався президентом США. Крім того, Трамп розповів про «чудову розмову» з Путіним, але не розкрив її деталей.