Не може назвати росіянам дату звільнення: Путін прокоментував бої на Курщині

ЗСУ продовжують утримувати позиції в Курській області. Водночас Владімір Путін не зміг дати точної відповіді на питання про те, коли російські війська зможуть звільнити Курщину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії. Водночас глава Кремля запевнив росіян, що українські сили в Курській області буцімто "точно виб'ють".

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Як Путін прокоментував ситуацію в Курській області

Під час прямої лінії Путіна жителька Курської області запитала главу Кремля про те, коли російські війська зможуть витіснити ЗСУ з Курщини.

Не можу і не хочу називати конкретну дату, коли звільнять. Бої точаться прямо зараз. Ми точно їх виб'ємо, абсолютно точно. Але питання про конкретну дату? Плани є, хлопці ж мене чують, день-два, я скажу, військові підуть, не рахуючи втрати. Так не можна. Але обов'язково звільнимо,

– заявив глава Кремля.

Він зазначив, що у нападі ЗСУ на регіон не було жодної логіки. Хоча Путін не може назвати точну дату, він пообіцяв повне відновлення постраждалих населених пунктів.

Також він назвав недоглядом ситуацію, коли бійці, що беруть участь у бойових діях у Курській області, не отримують виплат як учасники спецоперації. За його словами, він не був обізнаний з цією проблемою, але пообіцяв, що її виправлять.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що був зобов'язаний провести операцію ЗСУ в Курській області як керівник армії. Генерал пояснив, що метою операції було одночасно зірвати наступ на Харків, зменшити тиск на всіх фронтах і запобігти відкриттю нового фронту на Суми. Він вибрав напрямок наступу на території, де ворог мав слабке укріплення і мало солдатів для охорони кордону.



Сирський зазначив, що завдяки такому рішенню вдалося ослабити наступальний потенціал російських військ та знизити інтенсивність атак, хоча Покровськ і Курахове залишалися винятком.