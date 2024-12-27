Путіна запитали, чи є надія закінчити війну у 2025 році: він відповів, що вірить у Бога

Псевдожурналісти на пресконференції запитали у Путіна, чи вірить він у закінчення війниу 2025 році. Той відповів, що вірить у Бога.

Росія, за його словами, продовжить досягати своїх цілей у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У що "вірить" Путін у 2025 році

У російського диктатора Владіміра Путіна запитали, чи вірить він у завершення "конфлікту" у 2025 році. Він не вигадав нічого кращого, аніж сказати, що "вірить у Бога". Далі з уст російського лідера пролунали банальні: "А Бог з нами".

Путін відповів про віру в закінчення війни у 2025 році: дивіться відео

Росія у 2025 році продовжить досягати всіх цілей "спеціальної воєнної операції",

– додав самопроголошений президент.

Путін також торкнувся передбачень щодо економічної ситуації у Росії наступного року. За його словами, економічний ріст буде "трохи нижчий", ніж у 2024 році, але "настільки швидкі темпи і не потрібні".

Нагадаємо, Путін заявив, що прем'єр Словаччини Фіцо під час їхньої зустрічі "головним чином говорив про мирне регулювання в Україні". За його словами, Словаччина може надати "майданчик для переговорів Росії та України".