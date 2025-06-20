Владімір Путін назвав "провокаторами" тих, хто вважає Росію ненадійним союзником у питанні ізраїльсько-іранського конфлікту. Він пояснив, чому Москва не поспішає допомагати Тегерану.

Відповідну заяву диктатор зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі у п'ятницю, 20 червня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як виправдовується Путін

За словами російського президента, війна в Україні й загострення між Ізраїлем та Іраном – це абсолютно різні конфлікти. Саме тому так звані провокатори "не доб'ються своїх цілей".

Що стосується надійності та ненадійності Росії як союзника, тут уже говорили про те, що ми маємо проявляти певну солідарність,

– пояснює Путін.

Він підкреслив, що в Ізраїлі нібито проживає майже 2 мільйони осіб – вихідців з колишнього СРСР і Росії. "Це майже російськомовна країна сьогодні", – виправдовується диктатор.

Однак навіть попри це Москва буцімто завжди підтримує Іран у боротьбі за його "законні інтереси", зокрема за "мирну атомну енергію".

Хто каже, що ми мали б зробити більше – що більше? Починати якісь бойові операції? Так, чи що? У нас і так тривають бойові операції з тими, кого ми вважаємо противниками ідей, які ми захищаємо, і тими, хто створює загрози для Росії,

– переконує Путін.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на натяк Дональда Трампа на ймовірну ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Прессекретар Путіна заявив, що Росія відреагує негативно, а вбивство відкриє "скриньку Пандори".