Знати його не хочу, хай собі бореться із режимом Лукашенка, – Путін про затримання Протасевича

Володимир Путін заявив, що начебто не має бажання вникати у ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Raynair у Мінську. Окрім того, президента Росії нібито не цікавить "якийсь Роман Протасевич".

Під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що буцімто не знає і знати не хоче затриманого Протасевича. Відразу після цього президент нагадав тематику заходу, демонструючи, що не бажає обговорювати політв'язня.

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Якийсь Роман Протасевич! Я знати його не знаю. І знати не хочу. Нехай він там робить, що хоче – бореться з режимом Лукашенка (Олександра Лукашенка – 24 канал),

– наголосив російський президент.

Окрім того, Путін був змушений відповідати на запитання, чи Росія посадила б примусово літак. Водночас він обмежився словами "не скажу".

Роль Росії у справі Протасевича