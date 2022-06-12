Путін на промові у день Росії цинічно висловив "гордість" і знову порівняв себе з Петром I

Володимиру Путіну не дає спокою місце Петра І в російській історії. Глава Кремля знову згадав цього правителя у своїй промові, начебто "ненав'язливо" напрошуючись на аналогії.

Чергову промову з історичними екскурсами Путін видав до дня Росії. Текст був наповнений вже традиційними для глави держави-агресорки маніпулятивними та брехливими тезами.

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Путін вручав нагороди та розповідав про "гордість за Росію"

12 червня Путін вручав державні премії та медалі, а також розповідав росіянам, які вони мають "бути горді за історію Росії". Мовляв, саме "єдність та відданість" заповідали громадянам країни-окупантки їхні предки.

Вся промова глави Кремля була зліплена докупи словами "патріотизм", "традиції", "вікові цінності". Не обійшлось і без згадок про "ратні перемоги": для цього Путін навіть повернувся на 300 років тому, аби згадати свого кумира – Петра І.

Петра по праву називають великим реформатором, йому вдалося досягти корінних перетворень практично у всіх сферах життя, насамперед в управлінні державою, в економічному розвитку, у створенні потужних, непереможних армії та флоту,

– хвалив Путіна вже як майже 300 років покійного імператора.

Не обійшлось і без цитат Пушкіна та прославляння Петра І як "працівника на вічному троні".

Путін повторював про "ратні перемоги предків"

Аби росіяни часом не сумнівались у доцільності проведення війни в Україні, Путін постійно наголошував на тому, як Росія пишається своїми "воєнними перемогами". Мовляв, так "вдалось захищати свою батьківщину та здобувати їй достойну роль у світі".

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Це вже не вперше Путін порівнює себе з Петром І

Зазначимо, що це вже не вперше Путін називає себе послідовником Петра І. Таким чином він ілюструє свої хворобливі погляди на облаштування світу. Цей дивний аргумент глава Кремля використовує для обґрунтування загарбницької війни. Ба більше, президент Росії намагається довести безглузде: що він повертає "свої території".

Як раніше на такі прояви манії величі реагували в Офісі Президента:

В Офісі Президента України на дивні заяви Путіна відреагували досить жорстко.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зауважив, що такі маніакальні твердження глави Кремля доводять те, що відомо вже цілому світу.

Жодного конфлікту між Росією та Україною не було, є виключно криваве загарбання наших земель Москвою.

Саме тому потрібно говорити про деімперіалізацію Росії, а не "збереження її обличчя".

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