Путін прорахувася, – Тизенгаузен про зміну позиції щодо розширення НАТО

Кремлівський диктатор Володимир Путін на саміті ОДКБ, яке очолює Росія, раптово змінив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії у НАТО.

Росія зазнає поразки не лише в Україні

Зокрема, їх чомусь моментально "перестали вважати загрозою". Схоже, російський глава намагався виправдатися за поразку не лише в Україні. Про це 24 каналу сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Насправді Путін так спробував пояснити свій черговий прорахунок. Хоча раніше він розповідав росіянам через свої пропагандистські ЗМІ, що НАТО – це колосальна загроза, що й сам не помітив, як Альянс ще ближче підібрався до російського кордону,

– зазначив експерт.

Тож тепер він вигадав цю жалюгідну історію з виправдання щодо "відсутності територіальної суперечки" з цими країнами, оскільки напасти на Фінляндію на Швецію він не може з об'єктивних причин.

Одразу три країни пообіцяли захистити Фінляндію та Швецію , якщо на них нападе Росія. Ними стали Норвегія, Данія та Ісландія. Вони оприлюднили спільну заяву.

"Також очевидно, що так Путіну потрібно було й членам ОДКБ пояснити, чому Росія зазнає поразки не лише в Україні, а й на геополітичній арені. Однак там теж не ідіоти сидять, які це теж розуміють", – додав Тизенгаузен.

Про що говорили на саміті ОДКБ

У Кремлі 16 травня 2022 року відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко розповідали своїм колегам відверті казки про ситуацію у світі. Зокрема й про те, що раптово Фінляндія та Швеція перестали були "загрозами" для Росії. Однак, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом.

Військові експерти також припускали, що на цій зустрічі Путін попросить президентів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів захопити нашу землю. Однак під час саміту Путін сказав, що обговорюватиме тему нашої держави в закритому форматі.

Жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну в захопленні України.