Путін пройшов курс лікування від раку на пізній стадії, – Newsweek

За даними американського видання, розвідка США підготувала черговий звіт про стан здоров'я очільника Кремля Путіна. У документі йдеться про те, що російський диктатор у квітні пройшов курс лікування раку на пізній стадії.

Видання посилається на 3 американських чиновників, які бачили документи розвідки. Це вже четвертий звіт розвідників про стан здоров'я Путіна. Щоправда, чиновники не уточнюють, за який проміжок часу були підготовані попередні 3.

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Замах на Путіна у березні

У документах, які підготувала американська розвідка, як стверджує видання, йдеться про те, що у березні на очільника Кремля вчинили замах.

У третьому звіті про стан здоров'я Путіна, який підготували 2 тижні тому, йшлося про те, що диктатор смертельно хворий.

Крім даних джерел, розвідники також аналізували й поведінку Путіна на публіці. За їхнім переконанням, вона свідчить про те, що очільник Кремля і справді хворий. Хоча варіант з тим, що в Москві "розігрують шоу", також розглядають. Однак більшість даних свідчать про те, що Путін і справді хворий.

Причиною відсутності абсолютної впевненості американської розвідки є досвід розвідданих, які стосувалися терориста Усами бен Ладена та іракського диктатора Саддама Хусейна. Річ у тому, що тоді розвідка недооцінила багато моментів. Наприклад, дані про зброю масового знищення в Іраку, яким тоді керував Хусейн, виявилися спланованим "вкидом" із Багдаду.

Про рак у Путіна говорять давно

29 травня британське видання Mirror опублікувало матеріал з посиланням на джерело в російській розвідці. На умовах анонімності офіцер ФСБ повідомив, що у Путіна важка й швидко прогресуюча форма раку, тому жити йому залишилося від 2 до 3 років. Крім того, у матеріалі йде мова про те, що Путін втрачає зір, а його кінцівки неконтрольовано тремтять.

Кількома днями раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у Путіна кілька важких захворювань, а рак – лише одне із них. За його словами, розвідка володіє точною інформацією, що Путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.

Загалом ледь не кожен вихід кремлівського диктатора викликає чимало обговорень щодо його стану здоров'я. Під час зустрічі з Шойгу очільник Кремля сидів, мов вдавлений у крісло, а руками міцно тримався за стіл. Водночас під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Путін незграбно вивертав ноги, щоб всістись. Під час одного з відеозвернень очільник Кремля взагалі тримав руки непорушно, однак було видно набряки на них.

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