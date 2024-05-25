Як Путін і двоє його союзників зібралися зривати мирний саміт у Швейцарії

Днями Зеленський заявив, що Путін готовий зірвати саміт миру у Швейцарії й докладатиме до цього всіх зусиль. Виникли питання – а як очільник Кремля може зірвати саміт, на який Росію навіть не запросили, і які саме зусилля він буде докладати для зриву саміту. Зараз все стає зрозуміло.

Відсутність логіки в російські пропозиції

Reuters з посиланням на 4 анонімні російські джерела розповсюдив інформацію, що російський президент Владімір Путін нібито готовий до перемовин щодо закінчення війни в Україні. Звичайно, що мовиться про замороження конфлікту та залишення контролю над окупованими територіями України за Росією.

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Однак тут цікаве й інше повідомлення. Джерела видання заявили, що Путін готовий як закінчувати війну, так і її продовжувати. В цьому нема логіки російської пропозиції. Якщо Путін може продовжувати бойові дії, окупувати ще якісь українські території, закінчити війну на вигідніших для себе умовах в майбутньому, то для чого йому зараз мирні перемовини і закінчення війни?

Відповідь на це питання є простою – Путін прагне не перемовин, а зриву будь-яких мирних ініціатив України та Заходу. Він ніби сигналізує – можливість для перемовин є, але на російських умовах. Якщо відмовитеся, то згаєте час і призведете ситуацію до подальшого продовження війни, до якого Росія підготовлена.

Це нівелює будь-які зусилля в межах саміту миру. Може виникнути враження, що Росія та її союзники пропонують "справжні мирні перемовини" між Москвою та Києвом, а Україна і Захід проводять конференції без участі однієї зі сторін конфлікту і з вимогами, які та сторона навіть не збирається розглядати. Та й взагалі закінчення війни без участі однієї зі сторін є справжнім дипломатичним нонсенсом. А в російських пропозиціях все здається "логічнішим".

З такого погляду не дивно, що лідери країн Глобального Півдня, які опиняться в дилемі вибору між російським та українським підходами та ще й не бажають псувати взаємини з Росією, краще почекають розвитку подій і не приїдуть у Швейцарію на саміт.

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Це те, чого добивається Путін. Він хоче створити ілюзію, що російсько-українська війна, кінця якій не видно, може закінчитися мирними перемовинами, а для того, щоб це відбулося, Україні "просто" треба погодитися на припинення вогню і не претендувати на вже окуповані території.

Росія підключила союзників

Розвиває цю логіку не тільки Путін. За допомогою Москва звернулася до китайської дипломатії. Напередодні візиту Путіна до Пекіну спецпредставник МЗС Китаю Лі Хуей об'їздив столиці провідних держав Глобального Півдня. Після цієї подорожі був презентований мирний план, в якому чітко проводиться лінія замороження війни без будь-яких гарантій безпеки для України, але й без визнання Києвом російського статусу окупованих українських земель. У підтримку такого підходу висловлювався і Сі Цзіньпін.

Тепер стало відомо про контакти між Китаєм та Бразилією. Помічних бразильського президента прибув у Пекін, щоб обговорити з очільником МЗС Китаю Ван Ї спільний підхід до врегулювання так званої "української кризи". Це після того, як президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сільва, відомий хорошими стосунками з Путіним і Сі, відмовився бути присутнім на саміті у Швейцарії.

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Так китайський "мирний план" стає китайсько-бразильським. Саме це робить його альтернативною пропозицією від країн Глобального Півдня і саме таки підхід вони пропонуватимуть під час саміту у Швейцарії. Американський лідер Джо Байден може ухилитися від приїзду на цей саміт, адже відбудеться конкуренція мирних підходів.

Після того, як стало відомо, що Путін нібито схильний до перемовин щодо закінчення війни, до китайсько-бразильського "мирного" плану приєднаються й інші країни. У цій ситуації Україна буде здаватися догматичною і неконструктивною, а Росія – налаштованою на реальне "мирне" припинення війни. Хай і на умовах, які дозволяють їй швидко розпочати нову війну проти України, щоб раз і назавжди закрити гештальт і припинити існування України. Однак країни Глобального Півдня будуть намагатися не звертати увагу на цей факт.