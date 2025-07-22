Це розворот особисто від Путіна, – американістка припустила, як Трамп діятиме надалі

З адміністрації США часто звучало невдоволення щодо дій Володимира Путіна. Кремлівський диктатор довгий період "водив за ніс" американського лідера. Це, ймовірно, вплинуло на їхні відносини. Проте чи постраждають від цього спроможності Росії вести війну поки невідомо.

Таку думку 24 Каналу висловив політологиня-американістка Олександра Філіппенко, зазначивши, що помітна зміна риторики у Білому домі, зокрема бажання послабити Путіна та військово посилити Україну. Це показує реальне розчарування Трампа у політиці кремлівського диктатора.

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Чи готовий Трамп відмовитись від Росії?

Олександра Філіппенко зазначила, що останнім часом Трамп багато говорив про те, що дуже розчарований спілкуванням із Путіним, також гостро висловлювався про його оточення, проте конкретних дій щодо Кремля поки не було.

Хоч лідер США обіцяє ввести санкції, якщо Путін не піде на угоду щодо завершення війни протягом 50 днів.

Але це не поворот до України, а розворот від Володимира Путіна і навіть не від Росії. Бажання (у Трампа – 24 Канал) укладати угоди із цією країною велике. Це розворот, щоб ще раз показати Путіну: "Я не задоволений, треба домовлятись",

– припустила політологиня-американістка.

Вона вважає, що посилення тиску на Кремль, який всі помічають останнім часом, є спробою Трампа "стряхнути" Путіна, щоб той прийшов до тями й переглянув свою позицію щодо війни.

Як тільки так станеться і кремлівський диктатор погодиться на мир, то Сполучені Штати Америки, ймовірно, будуть готові одразу укладати угоди із Росією. Це можна пояснити тим, що для Трампа бізнес завжди був на першому місці.

Додамо, Дональд Трамп оголосив Росії 50-денний ультиматум щодо досягнення миру в Україні, однак Кремль на нього не відреагував. У Москві цю заяву сприйняли спокійно. На думку The Telegraph, США варто діяти жорсткіше – посилити санкції проти енергетичного сектору Росії й збільшити військову допомогу Україні.