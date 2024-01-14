Не лише для фронту: навіщо Путін активно роздає російські паспорти

Влідімір Путін ще з минулого року посилював тиск на мігрантів в Росії, влаштовуючи облави у їхніх громадах, які закінчувалися видачею повісток. Тепер російський диктатор вирішив "легалізувати" цей процес, надаючи цій категорії населення громадянство країни-окупантки.

Отримати паспорт Росії мігранти можуть за однієї умови – підписавши мінімум на рік контракт на війну. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в розмові з 24 Каналом пояснила, яку ще одну мету переслідує Путін такою "акцією".

Дивіться також Величезні втрати та мобілізація мігрантів: якими наслідками це вже обернулось для Росії

Російський паспорт і поїздка на війну

Хочеш жити в Росії – йди вмирати за неї на фронт. Ось такий парадоксальний алгоритм мають тепер виконувати мігранти.

Путіну вкрай потрібно поповнювати втрати на фронті, а тому він придумав нову систему "заохочення" для тих, хто певним чином опинився в країні-окупантці у вигляді надання громадянства. Утім, своєю "акцією щедрості" диктатор переслідує ще одну мету.

Це не лише жива сила, але ще й виборці "з-під чобота", які там ще довго там будуть,

– відзначила Романова.

Путін готується до виборів, які мають пройти вже у березні 2024 року. Його підтримка серед населення падає, про що свідчить ситуація зі збором підписів – у Росії примушують бюджетників підтримувати Путіна, аби бодай якось зібрати необхідні 300 тисяч підписів.

Але головна проблема в іншому – диктатор примушує до російської паспортизації і мешканців тимчасово окупованих територій. На початку січня він видав "указ", за яким спростив процедуру видачі російського паспорту тим, хто народився і проживав у Криму та Севастополі до 18 березня 2014 року.

А на лівобережжі Херсонщини окупанти блокують будь-яку гуманітарну допомогу для тих, хто відмовився отримувати паспорт країни-вбивці. І чим далі – тим жорсткіший терор.

Російська паспортизація: останні новини