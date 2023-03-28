Китай проти, але Путіну начхати, – політтехнолог про ядерний шантаж з Білорусі

Владімір Путін збирається розмістити в Білорусі російську ядерну зброю. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що вони проти подібних дій зі сторони Росії.

Очевидно, що Китай не може суттєво вплинути на плани кремлівського диктатора. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Шейтельман переконаний, що Росія не збирається зважати на заяви Китаю щодо ядерної зброї. Українцям не варто плекати марних надій, що Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна і зупинити його.

Китай не буде протидіяти Росії

Політтехнолог згадав, що у фінальній декларації зустрічі Сі та Путіна був пункт про недопустимість, щоб союз США, Великої Британії та Австралії спричинив розповсюдження ядерної зброї. А через кілька днів після підписання цього документа Путін сам вирішив цим зайнятися.

Йому абсолютно начхати на реакцію Китаю, а вся реакція Пекіна буде на словах. Зупинити Путіна може лише реакція ділом, а не словами,

– наголосив спікер.

Він переконаний, що Китай не буде накладати за подібні дії санкції на Росію.

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Яка роль конвенції про нерозповсюдження ядерного озброєння

Шейтельман зауважив, що в словах Путіна про законність розміщенння ядерної зброї в Білорусії є частка правди, адже ніякі міжнародні конвенції це не забороняють. Він переконаний, якби Росія в мирний час це зробила, не було такої реакції, як зараз.

Але зараз Росія погрожує ядерною зброєю Україні, Литві, Польщі і це є прямим порушенням конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї. Ця конвенція гарантує, що Україна не буде під впливом ядерної небезпеки, але вона уже є.

Ця конвенція більше нічого не варта. Або сьогодні ядерні країни, тобто Китай, США, Велика Британія і Франція об'єднавшись повинні сказати, що їм дорога ця конвенція і хочуть, аби вона продовжувала діяти і тому вони вчотирьох говорять Росії, що це недопустимо, або вони будуть вживати певних заходів проти Росії,

– додав експерт.

Натомість, якщо Росія порушила конвенцію про нерозповсюдження ядерної зброї, її тепер можуть порушувати й інші країни. Шейтельман наголосив: "Як Україна може дотримуватися цієї конвенції, якщо їй зараз загрожує ядерна небезпека?".

Зараз немає проблем для неядерних країн створити свою ядерну зброю. Тим паче Україна вже цей шлях проходила, адже займалася розробкою ядерної зброї для СРСР, повідомив спікер.

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