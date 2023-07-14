ПВК "Вагнера" не існує, – Путін вперше розповів про начебто зустріч із заколотниками у Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін розповів про зустріч з вагнерівцями, зазначивши, що юридично ПВК "Вагнера" більше не існує.

Путін розповів російським журналістам, що на зустрічі було 35 осіб. Він зазначив, що "дав оцінку" діям "вагнерівців" на війні проти України і під час заколоту 24 червня.

Дивіться також Заколот Пригожина – російська громадянська війна, в якій немає переможців

Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. Група є, але юридично не існує,

– зазначив Путін.

Мовляв, "це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією". Диктатор і далі став пояснювати, що це непросте питання, яке має обговорюватися в держдумі.

Вагнерівцям пропонували роботу

Також російський диктор заявив, що пропонував вагнерівцям "кілька варіантів працевлаштування", "у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий".

За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".

Чи була зустріч Путіна з вагнерівцями