Шантаж через Ілона Маска та злиті дані Кушнера: як Путін тримає на гачку оточення Трампа

В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу канадська журналістка Алла Кадиш пояснила, як Кремль маніпулює найближчим оточенням Дональда Трампа.

Публічна похвала Володимира Путіна на адресу Ілона Маска може бути значно більшою, ніж просто комплімент найбагатшій людині світу. Такий жест може мати й інший підтекст – нагадати Маску, що Кремль знає про їхні контакти й за потреби може використати цю інформацію проти нього. Особливо на тлі уваги американських інституцій до діяльності компаній мільярдера та використання їхніх технологій.

Водночас історія з Маском – лише частина ширшої проблеми. Росія роками намагається впливати на оточення Дональда Трампа, використовуючи вразливості окремих посадовців і переговорників. Спеціально для 24 Каналу канадська журналістка Алла Кадиш пояснила, як це може позначатися на рішеннях Вашингтона щодо Москви, чому американські інституції не поспішають реагувати на скандали та як політична боротьба за Конгрес може вплинути на підтримку України.

Сигнал для найбагатшої людини світу

Російський диктатор Володимир Путін публічно заявив про те, що перебуває на постійному зв'язку з американським мільярдером Ілоном Маском. Ба більше, назвав його генієм. Ця заява, яка на перший погляд виглядає як звичайне вихваляння, насправді має значно глибший і небезпечніший підтекст.

Слова очільника Кремля не є випадковістю чи простою констатацією факту. Це класичний інструмент шантажу. Путін фактично надсилає публічний сигнал: якщо мільярдер почне поводитися "неправильно" або діяти всупереч інтересам Москви, деталі їхніх попередніх зв'язків можуть бути розкриті.

Ілон Маск тривалий час діяв із позиції абсолютної безкарності, притаманної найбагатшій людині світу, вважаючи, що йому "море по коліна". Проте зараз ситуація змінюється. Усвідомлюючи неминучість розслідувань щодо використання систем Starlink та Starshield, Маск уже почав формувати команду адвокатів та розробляти стратегію захисту.

Натяк Путіна на наявність компромату з'являється саме в той момент, коли американський бізнесмен стає максимально вразливим до юридичного тиску всередині США.

Фактор Джареда Кушнера

Використання компромату для контролю над оточенням Дональда Трампа – це давня і відпрацьована тактика російських спецслужб. Яскравим прикладом є зять Трампа Джаред Кушнер.

Ще у 2017 році вміст його телефону опинився в руках російського Головного розвідувального управління (ГРУ). Наявність скриншотів та особистих даних зробила Кушнера ідеальною мішенню для шантажу. Саме через цю вразливість російські емісари, зокрема очільник Російського фонду прямих інвестицій Кірілл Дмітрієв, змогли підібрати "правильні ключі" до адміністрації Трампа.

Людина, чиї особисті дані перебувають у ворожої розвідки, апріорі не може брати участь у жодних державних переговорних процесах, оскільки її рішення можуть диктуватися страхом викриття. Усі тіньові спроби домовитися про розподіл енергетичних ринків чи інші геополітичні угоди проходять через осіб, яких Москві найлегше контролювати.

Зокрема, нещодавно Кушнер вкотре закликав Україну припинити удари по російських НПЗ.

"Параліч" Пентагону

Поки російські спецслужби смикають за ниточки скомпрометованих перемовників, офіційні американські інституції, зокрема Пентагон, демонструють параліч. Міністерство оборони США тижнями перекидає відповідальність за розслідування щодо Starlink на військово-космічні сили.

Очільник Пентагону Піт Гегсет не приймає самостійних рішень, зокрема щодо підписання документів на ракети-перехоплювачі для України, очікуючи прямого наказу з Білого дому.

Проте його бездіяльність супроводжується наростанням внутрішніх проблем. Інформатори вже почали зливати дані про незаконні дії Хегсета на посаді. Якщо Демократична партія отримає контроль над Конгресом, саме Гегсет стане першим кандидатом на імпічмент, випередивши у цій черзі самого Дональда Трампа.

Цікаво! Під час короткої зустрічі з пресою британський журналіст Джеймс Метьюз спитав Гегсета, чи не грає на ньому Путін "як на скрипці".

На тлі цих скандалів республіканці намагаються апелювати до моралі, що виглядає вкрай цинічно. Показовою є ситуація на Алясці, де демократи нібито знайшли однофамільця республіканського сенатора Дена Саллівана, щоб відтягнути його голоси. Джей Ді Венс та інші соратники Трампа назвали це "морально неправильним", хоча такі дії не порушують закон.

Проте, якщо в американському прецедентному праві з'явиться можливість судити за "погані ідеї", першим на лаві підсудних має опинитися сам Трамп. Саме йому Путін та його оточення роками підкидали "морально неправильні" ідеї – від дизельних угод до блокування допомоги Україні.

Битва за Сенат

Ключовим фактором, який визначить подальший розвиток подій та можливість притягнення до відповідальності оточення Трампа, є контроль над Сенатом США. Ситуація залишається вкрай напруженою, і навіть розподіл місць 50 на 50 означатиме поразку для демократів.

У разі рівної кількості голосів вирішальне слово належатиме віцепрезиденту Джей Ді Венсу. Це автоматично зробить республіканців головами всіх сенатських комітетів. Саме голови комітетів мають повноваження запускати або блокувати розслідування.

Якщо республіканці збережуть контроль, усі справи щодо тіньових угод з Росією, обмежень роботи Starlink та інших сумнівних ініціатив будуть заморожені. Натомість перемога демократів і отримання ними більшості дозволить дати хід гучним розслідуванням.

У такому разі скомпрометованим фігурам з орбіти Трампа доведеться займатися власними судами та адвокатами, а не веденням кулуарних переговорів з Кремлем. Конгрес, який за часів спікерства Майка Джонсона фактично здався на милість Трампа, повинен повернути собі конституційні повноваження та стати реальним запобіжником проти руйнівних ідей Білого дому.

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