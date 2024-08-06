Путін шукає винних у проблемах в Криму: чим для нього це може обернутися

У Криму в окупантів стає дедалі більше проблем – Україна успішно знищує системи протиповітряної оборони, а чорноморському флоту довелося втекти звідти. Та навіть попри це Владімір Путін не шкодує про свої рішення, а шукає винних у проблемах.

Річ у тім, що пошук винних – це традиційна практика для російського диктатора і це може мати для нього наслідки. Про це 24 Каналу сказав публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Чим для Путіна може обернутися пошук винних

Водночас російська z-спільнота скиглить через те, що країна-агресорка більше не має флоту у Чорному морі, адже ті кілька кораблів, що ховаються від України в портах – не рахуються. Зокрема росіяни визнають, що нині будь-які вантажі морем в Україну надходять безперешкодно.

Мурзагулов зазначив, що інакше і не могло бути, від початку вторгнення очевидно, що Путін програє цю війну, адже це не перша війна, яку програє очільник Кремля. За його словами, Путін не є великим полководцем, він достатньо посередня особа.

"Чи шкодує Путін про Крим? Ні, Путін ніколи ні про що не шкодує, бо це почуття не входить до арсеналу дурної людини, якою він є. Путін завжди шукає винних, він намагається зробити це і зараз. Найімовірніше, для Путіна це закінчиться якимось фізичним "злетом з орбіти", або це закінчиться внутрішньоелітарною змовою та відправленням Путіна у бік невеликого гарного міста в Нідерландах (Гаага – 24 Канал)", – підкреслив публіцист.

Зазначимо, що нещодавно Росія "підтвердила" успішні атаки України на свій флот. Так, під час головного параду до дня військово-морського флоту окупанти представили чорноморський флот лише 2 кораблями.