Ростуризму не стало: Путін підписав указ про його скасування

Президент Росії Владімір Путін у четвер, 20 жовтня, ліквідував Федеральне агентство з туризму. Сенс цього рішення у Кремлі поки що не пояснили.

Згідно з указом Путіна, низка функцій Ростуризму після розформування передається міністерству економічного розвитку. Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін скасував Ростуризм

У документі йдеться про те, що це зроблено "з метою вдосконалення державного управління у сфері туризму", "підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії" та "оптимізації структури" федеральних органів.

Ростуризм було засновано 2004 році. З лютого 2019 року його очолювала Заріна Догузова.

Звісно, що коли літаки не літають, на росіян практично ніде у світі вже не чекають, їхні карти не приймають, то вибору щодо подорожей в них не так багато. Однак боліт на Росії вистачає, тож вони мають чудову нагоду обрати черговий туристичний маршрут з відсталою економікою, відсутньою інфраструктурою, або історичним минулим, що лякає.

Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих територіях України

19 жовтня Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України. Він заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації".

Воєнний стан передбачає низку заборон у регіонах.

Зауважимо, що запровадження воєнного стану на окупованих територіях погіршує ситуацію в Росії та окупаційній армії. Тепер загарбницька влада зможе мобілізувати будь-кого і в країні-агресорці почнеться ще більша паніка.

Також особливий режим росіяни запровадили в Криму та Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

В'їзд до Севастополя та виїзд із нього здійснюватиметься за особливою процедурою, так само як і свобода пересування територією міста. Також передбачається обмеження руху транспортних засобів та здійснення їхнього огляду.

У вересні Польща разом із Литвою, Латвією та Естонією заборонила росіянам в'їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою.

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