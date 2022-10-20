Ростуризму не стало: Путін підписав указ про його скасування

20 жовтня 2022 , 11:04
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Президент Росії Владімір Путін у четвер, 20 жовтня, ліквідував Федеральне агентство з туризму. Сенс цього рішення у Кремлі поки що не пояснили.

Згідно з указом Путіна, низка функцій Ростуризму після розформування передається міністерству економічного розвитку. Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін скасував Ростуризм

У документі йдеться про те, що це зроблено "з метою вдосконалення державного управління у сфері туризму", "підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії" та "оптимізації структури" федеральних органів.

Ростуризм було засновано 2004 році. З лютого 2019 року його очолювала Заріна Догузова.

Звісно, що коли літаки не літають, на росіян практично ніде у світі вже не чекають, їхні карти не приймають, то вибору щодо подорожей в них не так багато. Однак боліт на Росії вистачає, тож вони мають чудову нагоду обрати черговий туристичний маршрут з відсталою економікою, відсутньою інфраструктурою, або історичним минулим, що лякає.

До речі. У вересні Польща разом із Литвою, Латвією та Естонією заборонила росіянам в'їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою.

Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих територіях України

  • 19 жовтня Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України. Він заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації".
  • Воєнний стан передбачає низку заборон у регіонах.
  • Зауважимо, що запровадження воєнного стану на окупованих територіях погіршує ситуацію в Росії та окупаційній армії. Тепер загарбницька влада зможе мобілізувати будь-кого і в країні-агресорці почнеться ще більша паніка.
  • Також особливий режим росіяни запровадили в Криму та Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.
  • В'їзд до Севастополя та виїзд із нього здійснюватиметься за особливою процедурою, так само як і свобода пересування територією міста. Також передбачається обмеження руху транспортних засобів та здійснення їхнього огляду.

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Автор: Дарина Жданович