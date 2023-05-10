У Росії є певні плани: політолог припустив, навіщо Путін скасував візовий режим для Грузії

10 травня президент Росії Владімір Путін несподівано скасував візовий режим з Грузією та хоче відновити пряме авіасполучення. Це може бути спланованою акцією для проникнення в країну російської агентури.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Росія може відправити у Грузію своїх агентів, щоб ті зайнялись пошуком та ліквідацією російських опозиціонерів.

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Влада Грузії не має одностайності

Він розповів, що це рішення Путіна в довгостроковій перспективі може спричинити подальшу агресію Росії щодо Грузії та навіть анексію. Мета Росії – максимально наситити агентурою Грузію, а згодом провести "маленьку побєдоносну війну", якої Путіну зараз дуже сильно не вистачає.

"Грузія – унікальна країна, де президентка робить проєвропейські заяви й розуміє, яку загрозу становить для її країни Росія, а з іншого боку – уряд та коаліція в парламенті, які непублічно роблять речі, що сприяють Росії. Це стосується також депортації росіян, які втікали від мобілізації, та посилення економічних відносин між країнами", – заявив Рейтерович.

Росія може показати, як вона "мириться" з сусідами

Рейтерович додав, що якщо Росія відновлює авіасполучення з Грузією, то, очевидно, є якісь непублічні домовленості між країнами. Літаки російських авіакомпаній перебувають у лізингу в іноземних компаній, а тому повинні бути арештовані у будь-якій цивілізованій країні.

"Купа цікавих моментів – країна може офіційно заявляти, що Росія окупувала частину її території, а паралельно активно торгувати з Росією та заробляти на санкціях. Треба уважно спостерігати за зміною риторики Росії – це можуть подавати, як приклад миролюбства, мовляв, ми готові миритися та нормально жити з сусідами", – наголосив політолог.

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